Дипломы, курсовые, рефераты

Доброго времени суток.

Коротко о себе: В/О Уральский финансово-юридический институт, финансовый факультет.

Пишу дипломы, курсовые, рефераты. Особенно специализируюсь по дисциплинам экономика, бюджетирование, бизнес-планирование, страхование, бух. учет., менеджмент. Получаю огромное удовольствие когда пишу работы на не стандартные темы, творчески подхожу к написанию работ.

Работаю на крупном предприятии, все примеры, расчеты, реальные и жизненые.

Эл. почта для связи [email protected]