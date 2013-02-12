Дипломы, курсовые, рефераты
Доброго времени суток.
Коротко о себе: В/О Уральский финансово-юридический институт, финансовый факультет.
Пишу дипломы, курсовые, рефераты. Особенно специализируюсь по дисциплинам экономика, бюджетирование, бизнес-планирование, страхование, бух. учет., менеджмент. Получаю огромное удовольствие когда пишу работы на не стандартные темы, творчески подхожу к написанию работ.
Работаю на крупном предприятии, все примеры, расчеты, реальные и жизненые.
Эл. почта для связи [email protected]
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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