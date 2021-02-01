barsssssssov

Создаю сайты, которые продают | Веб-дизайн UI/UX

Меня зовут Артем и я занимаюсь веб-дизайном, версткой и разработкой сайтов, лендингов и интернет магазинов.

Имею хороший опыт и знания в отрисовке проектов на платформе Figma, верстку же провожу на Tildе.

Могу охарактеризовать себя как человека целеустремленного, честного, коммуникабельного и очень любящего свое дело. В своей практике ни разу не срывал сроки на проектах, ответственно подходил к тайм менеджменту и всегда слышал и принимал во внимание желания заказчиков.

Этапы работы:

1. Провожу подробный анализ конкурентов из 15-20 сайтов и на основе анализа выстраиваю лучшую на рынке структуру для вашего сайта

2. Создаю прототип сайта, прорабатываю смыслы и путь клиента по сайту. Так же на этом этапе вы вносите свои правки в текст и мы их сразу согласовываем, чтобы не терялась структура

3. Подбираю референсы и создаю дизайн сайта, параллельно вы сразу вносите свои правки в дизайн, после верстки это будет сделать более трудоемко, чем в графическом редакторе

4. Верстка сайта (техническая часть), создаю аккаунт на Tilde. подключаю шрифты, переношу все элементы из графического редактора, адаптирую под все мобильные устройства, подключаю ваш домен, формы заявок, оплаты и CRM систему.