Борис Карпушевский – дизайнер график
Опыт работы около 10 лет.
-Рисунок от руки, хорошее владение всеми графическими пакетами.
-Дизайн рекламно-полиграфической продукции.
-Дизайн и разработка упаковки.
-Разработка фирменного стиля, создание бренд-буков.
-Дизайн POS-материалов.
Ориентирован на запрос клиента.
Приветлив и доброжелателен к клиентам.
Способен находить подход к каждому клиенту.
Портфолио
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- Флаер185 просмотров
- Флаера а 5197 просмотров
- Флаер а 5207 просмотров
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