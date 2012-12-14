barsuk72

Борис barsuk72

 
51 годУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Борис Карпушевский – дизайнер график

Опыт работы около 10 лет.

-Рисунок от руки, хорошее владение всеми графическими пакетами.

-Дизайн рекламно-полиграфической продукции.

-Дизайн и разработка упаковки.

-Разработка фирменного стиля, создание бренд-буков.

-Дизайн POS-материалов.

Ориентирован на запрос клиента.

Приветлив и доброжелателен к клиентам.

Способен находить подход к каждому клиенту.

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