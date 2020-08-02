baseWebX20

Обо мне:
Hi._) меня зовут Сергей. Живу в Белоруссии, в прекрасном городе Орша. В 2020 году окончил Витебский государственный политехнический колледж. В приоритете создание удобных, а самое главное адаптивных веб-сайтов.
Род занятий:
Верстка (HTML5/CSS3). Программирование (JavaScript, JQuery, PHP).
Технологии:
HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, PHP, SQL.
Технологии с которыми работал:
C#, WordPress, MySQL, SQLServer.
Образование:
Место учебы: Витебский государственный политехнический колледж учреждения образования «Витебский государственный технологический университет»
Специальность: 2 - 40 01 01
"Программное обеспечение информационных технологий"
Специализация: 2-40 01 01 35
«Программное обеспечение обработки экономической и деловой информации»
Квалификация: техник-программист.