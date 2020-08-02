baseWebX20

Удобные сайты под разные платформы.

Обо мне:

Hi._) меня зовут Сергей. Живу в Белоруссии, в прекрасном городе Орша. В 2020 году окончил Витебский государственный политехнический колледж. В приоритете создание удобных, а самое главное адаптивных веб-сайтов.

﻿Род занятий:

Верстка (HTML5/CSS3). Программирование (JavaScript, JQuery, PHP).

Технологии:

HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, PHP, SQL.

Технологии с которыми работал:

C#, WordPress, MySQL, SQLServer.

Образование:

Место учебы: Витебский государственный политехнический колледж учреждения образования «Витебский государственный технологический университет»

Специальность: 2 - 40 01 01

"Программное обеспечение информационных технологий"

Специализация: 2-40 01 01 35

«Программное обеспечение обработки экономической и деловой информации»

Квалификация: техник-программист.