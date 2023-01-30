basedevelopments

База ЛПР. Контакты застройщиков

Если вы продаете какие-либо услуги застройщикам и не хотите месяцами выходить на ЛПР, то я могу вам помочь!

База с контактами сотрудников из отдела маркетинга застройщиков. (От маркетологов до директоров по маркетингу).

- Предоставлю тестового контакты 5 компаний. На свой или ваш выбор. Чтобы вы убедились, что база реальна и актуальна.

- Контакты более 400 застройщиков (можете выбрать нужные вам).

- Актуальность 100%. База собрана лично мной и актуализируется ежедневно.



Пишите и я отвечу на все вопросы и сомнения!