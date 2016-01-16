bashlykovivan

Задача 1 - я даю исходники приложения по отслеживанию биржевых котировок. Нужно сменить иконку, app id, сгенерировать новый ключ и выпустить релизную версию. Задача 2 - Доработка приложения. Внедрение нового функционала в приложение - я надеюсь ...
Иван Башлыков bashlykovivanbashlykovivan
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть библиотека написанная на Node JS которая представляет из себя онлайн-опросник из 5 страниц, по 50 вопросов на каждой странице. Превью опросника можно посмотреть тут: https://ipip.ori.org/ **Задача:** вставить первую страницу (первые 50 вопросов) в вордпрессовский сайт. После прохождения ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
1. Нужно сделать комплект скринов для плей маркета Размер: 360x640 Количество: 4 2. Сделать два банера: Промо: 1024*500 фичер: 180*120 Подробности в препискеБаннеры11 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]1. [/b][b]Task[/b][b]description[/b][b]: [/b]создать приложение симулятор торгов бинарными опционами. [b]2. Платформа:[/b] Android ; [b]2. Количество страниц:[/b] 1 страница ; [b]3. Основной функционал: [/b]график с постоянно обновляющейся кривой (без подключения к API), пара кнопок и формул расчета. В переписке предоставлю ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Количество баннеров: 9 шт. [b]Страна[/b][b]:[/b]ALL ENG [b] [/b][b]Язык[/b][b]:[/b]ENG [b] Максимальный размер[/b] одногокреатива: 300кВ [b] Таргетинг:[/b] MALE 18+ [b] Формат и размеры:[/b] GIF Размеры:928x244, 300x250, 180x1030 Подробности обсужус вами в привате.Баннеры13 заявокЗакрыт5 лет назад
Проект: приложение для расчета цен на товары. Основные технологии: Laravel, MySQL, RESTFUL API Задачи: работа с бекендом, написание новых модулей с использованием API. Приблизительные таски: - Add new tables to the MySQL database with migrations. - Add documentation of the ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад