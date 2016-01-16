bashlykovivan

Есть библиотека написанная на Node JS которая представляет из себя онлайн-опросник из 5 страниц, по 50 вопросов на каждой странице. Превью опросника можно посмотреть тут: https://ipip.ori.org/ **Задача:** вставить первую страницу (первые 50 вопросов) в вордпрессовский сайт. После прохождения ...