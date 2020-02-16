Landing page, сайты-визитоки, корпоративные сайты, интернет магазины,порталы

Разработка проектов любой сложности: от посадочных страниц (Landing page), сайтов-визиток(каталогов), корпоративных сайтов, интернет магазинов до крупных порталов, а также веб-ресурсов с

нестандартным функционалом.

Часто задаваемые вопросы

Что нужно для начала работы?

Предоставить ТЗ (техническое задание).

В случае его отсутствия ведем конструктивный диалог, для четкого

понимания требований (рассказываете, в чем суть ваших задач, какие есть

пожелания, особенности), после обсуждения составляем краткое ТЗ, от

которого будем отталкиваться в процессе разработки.

Какие сроки и стоимость работы?

Сроки и стоимость рассчитываются исходя из объемов и уровня сложности

реализуемых задач, в каждом случае просчитываются индивидуально после

обсуждения проекта.

Как происходит сотрудничество, контроль реализации проекта?

Разработка сайта условно делится на 3 этапа: дизайн, верстка, программинг.

✔ 1 этап – дизайн. Разработка главной странницы (концепция, общее

направление) -> отправляем на оценку -> после комментариев вносим

правки/корректировки -> утверждение -> отрисовка внутренних

страниц.

✔ 2 этап – верстка – преобразование дизайн-макета в веб-страницу -> тестирование на разных типах устройств с целью

выявления и устранения некорректного отображения -> отправка на

утверждение (правки/корректировки при необходимости -> утверждение).

✔ 3 этап – завершающий, интеграция в CMS, реализация необходимого функционала, тестовое наполнение страниц в качестве примера, составление инструкции пользования админ панелью.

Осуществляется ли поддержка проекта?

Да, в течении определенного срока (в зависимости от проекта) предоставляется поддержка. Дополнительные доработки (которые изначально не оговаривались в ТЗ), расширение функционала происходят за дополнительную плату, обсуждается в ходе предоставления задания.

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