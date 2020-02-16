Разработка проектов любой сложности: от посадочных страниц (Landing page), сайтов-визиток(каталогов), корпоративных сайтов, интернет магазинов до крупных порталов, а также веб-ресурсов с
нестандартным функционалом.
Часто задаваемые вопросы
Что нужно для начала работы?
Предоставить ТЗ (техническое задание).
В случае его отсутствия ведем конструктивный диалог, для четкого
понимания требований (рассказываете, в чем суть ваших задач, какие есть
пожелания, особенности), после обсуждения составляем краткое ТЗ, от
которого будем отталкиваться в процессе разработки.
Какие сроки и стоимость работы?
Сроки и стоимость рассчитываются исходя из объемов и уровня сложности
реализуемых задач, в каждом случае просчитываются индивидуально после
обсуждения проекта.
Как происходит сотрудничество, контроль реализации проекта?
Разработка сайта условно делится на 3 этапа: дизайн, верстка, программинг.
✔ 1 этап – дизайн. Разработка главной странницы (концепция, общее
направление) -> отправляем на оценку -> после комментариев вносим
правки/корректировки -> утверждение -> отрисовка внутренних
страниц.
✔ 2 этап – верстка – преобразование дизайн-макета в веб-страницу -> тестирование на разных типах устройств с целью
выявления и устранения некорректного отображения -> отправка на
утверждение (правки/корректировки при необходимости -> утверждение).
✔ 3 этап – завершающий, интеграция в CMS, реализация необходимого функционала, тестовое наполнение страниц в качестве примера, составление инструкции пользования админ панелью.
Осуществляется ли поддержка проекта?
Да, в течении определенного срока (в зависимости от проекта) предоставляется поддержка. Дополнительные доработки (которые изначально не оговаривались в ТЗ), расширение функционала происходят за дополнительную плату, обсуждается в ходе предоставления задания.
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