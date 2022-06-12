Парсинг сайтов, Разработка веб-приложений различной сложности

http://paradrom.com

Сайт http://paradrom.com призначений для обліку польотів пілотів, обробки треків різних форматів (IGC, GPX, NMEA), обчислення параметрів польоту,

графічне зображення треку на карті Google Map та багато іншого. Пілоти, які

не мають GPS приймачів, можуть використовувати систему генерації треків по

введеним параметрам. Ця функція буде корисна для демонстрації іншим пілотам

нових місць польотів, оскільки трек генерується з урахуванням рельєфу Землі.

http://paradeal.pp.ua/

Це площадка для обміну інформації щодо продажу обладнання для парапланеризму

http://www.rieltbud.com.ua/

Інформаційний сайт ріелторської компанії

Система автоматизації служби таксі.

Складові системи:

- Мобільний додаток для водія

- Мобільний додаток для пасажира

- Програма для оператора служби (Delphi)

- Серверна частина (php, nodejs)

- Локальна геоінформаційна система на базі Open Street Map

- Локальна система розрахунку відстаней на базі Open Street Route Map

Опис системи знаходиться на ресурсі http://citytaxi.ho.ua/