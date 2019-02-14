начинающий специалист по рекламе в сети Яндекс
Я начинающий специалист вРекламной Сети Яндекса, прошла тренинг, усиленно изучила современные технологии
рекламы, и готова их внедрить для Вас. Для начала мы проведем тестовую
настройку рекламы на минимальном бюджете, чтобы с небольшими затратами понять,
сколько будет стоить заказ с сайта. Мне нужно 3 дня на настройку . Дальше мы
запустим рекламу, и после ее открутки увидим сколько будет стоить 1 заказ. Вы
сможете посчитать, насколько вам выгодна эта реклама Стоимость моей работы 3000
руб.
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