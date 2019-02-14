начинающий специалист по рекламе в сети Яндекс

Я начинающий специалист вРекламной Сети Яндекса, прошла тренинг, усиленно изучила современные технологии

рекламы, и готова их внедрить для Вас. Для начала мы проведем тестовую

настройку рекламы на минимальном бюджете, чтобы с небольшими затратами понять,

сколько будет стоить заказ с сайта. Мне нужно 3 дня на настройку . Дальше мы

запустим рекламу, и после ее открутки увидим сколько будет стоить 1 заказ. Вы

сможете посчитать, насколько вам выгодна эта реклама Стоимость моей работы 3000

руб.