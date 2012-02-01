basmach77

Николоз basmach77

 
60 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

ГигауриНиколоз Омарович [table]

Телефон:

+380631506235

E-mail:

[email protected]

Дата рождения:

15.01.1965

Гражданство

Украинское

Место проживания

Г.Запорожье

[/table]Образование: [table]

1982-1987

МГУ им.Ломоносова,  Факультет: Филологический. Специальность: Специалист испанского языка

1995-1996

Курс английского языка, Университет Йорк/Рипон, Великобритания

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Знание языков:·     Английский – свободно       Испанский-свободно        Русский-свободно

При необходимости способеносвоить разговорный уровень языка за 7 месяцев. · 

    Грузинский язык – родной.

Компьютерные навыки:Windows 95/98/2000/XP,Internet Explorer,Word, Excel, PowerPoint,  

Трудовая и иная деятельность: [table]

02/2012- 09/2012

10\2012-09\2014- корреспондент по Васильевскому району, Запорожской области. Газета «РОСТ» и «Сила слова»

Менеджер по продажам  - ОАО «Экватор»   -- работа с действующими потребителями продукции; -- подготовка и заключение договоров и спецификаций, ответов на запросы,  претензии, деловая переписка с контрагентами; -- ежемесячное формирование отчетов по проделанной работе; -- контроль по дебиторской задолженности и отгрузками.

1993-2011  

Министерство обороны Грузии , различные должности в международной области. Последняя должность Начальник Управления военной политики

и стратегического планирования. Вице-полковник  

[/table]Дополнительные сведения: Женат.2-е детей 