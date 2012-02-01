ГигауриНиколоз Омарович [table]
Телефон:
+380631506235
E-mail:
Дата рождения:
15.01.1965
Гражданство
Украинское
Место проживания
Г.Запорожье
[/table]Образование: [table]
1982-1987
МГУ им.Ломоносова, Факультет: Филологический. Специальность: Специалист испанского языка
1995-1996
Курс английского языка, Университет Йорк/Рипон, Великобритания
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Знание языков:· Английский – свободно Испанский-свободно Русский-свободно
При необходимости способеносвоить разговорный уровень языка за 7 месяцев. ·
Грузинский язык – родной.
Компьютерные навыки:Windows 95/98/2000/XP,Internet Explorer,Word, Excel, PowerPoint,
Трудовая и иная деятельность: [table]
02/2012- 09/2012
10\2012-09\2014- корреспондент по Васильевскому району, Запорожской области. Газета «РОСТ» и «Сила слова»
Менеджер по продажам - ОАО «Экватор» -- работа с действующими потребителями продукции; -- подготовка и заключение договоров и спецификаций, ответов на запросы, претензии, деловая переписка с контрагентами; -- ежемесячное формирование отчетов по проделанной работе; -- контроль по дебиторской задолженности и отгрузками.
1993-2011
Министерство обороны Грузии , различные должности в международной области. Последняя должность Начальник Управления военной политики
и стратегического планирования. Вице-полковник
[/table]Дополнительные сведения: Женат.2-е детей