ГигауриНиколоз Омарович [table]

Телефон:

+380631506235

E-mail:

[email protected]

Дата рождения:

15.01.1965

Гражданство

Украинское

Место проживания

Г.Запорожье

[/table]Образование: [table]

1982-1987

МГУ им.Ломоносова, Факультет: Филологический. Специальность: Специалист испанского языка

1995-1996

Курс английского языка, Университет Йорк/Рипон, Великобритания

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Знание языков: · Английский – свободно Испанский-свободно Русский-свободно

При необходимости способеносвоить разговорный уровень языка за 7 месяцев. ·

Грузинский язык – родной.

Компьютерные навыки: Windows 95/98/2000/XP,Internet Explorer,Word, Excel, PowerPoint,

Трудовая и иная деятельность : [table]

02/2012- 09/2012

10\2012-09\2014- корреспондент по Васильевскому району, Запорожской области. Газета «РОСТ» и «Сила слова»

Менеджер по продажам - ОАО «Экватор» -- работа с действующими потребителями продукции; -- подготовка и заключение договоров и спецификаций, ответов на запросы, претензии, деловая переписка с контрагентами; -- ежемесячное формирование отчетов по проделанной работе; -- контроль по дебиторской задолженности и отгрузками.

1993-2011

Министерство обороны Грузии , различные должности в международной области. Последняя должность Начальник Управления военной политики

и стратегического планирования. Вице-полковник