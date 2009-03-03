bass_tilia

Опытная,идеятельная

Личная информация

Город: Москва

Район проживания: Ст.м. Коньково

Ближайшее метро: Коньково

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 14 декабря 1987 г. (21 год)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Резюме № 2007285 Рейтинг: 5

Опубликовано 03.03.2009

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Опыт работы

Период работы: С мая 2008 года по настоящее время

Должность: Ассистент менеджера (Частичная занятость)

В компании: ARS Communications, г. Москва

Http://www.arscom.ru/

Стратегическое планирование

* Разработка TTL-стратегий

Событийный маркетинг

* Бизнес-семинары и конференции

* Внутрикорпоративные мероприятия

* Развлекательные мероприятия

* Выездные мероприятия

* Road-shows

* Выставочный маркетинг

* Консалтинг и креативные услуги в области событийного маркетинга

Директ-маркетинг

* Формирование и управление базами данных

* Подготовка и проведение информационных и креативных рассылок

* CRM-программы и программы лояльности

Промо-программы

* Программы стимулирования продаж

Специальные услуги для b2b-компаний

* Маркетинговое консультирование

* Консалтинг в области построения альянсов

* Создание b2b-рекламы

Должностные обязанности: Помощь менеджерам компании в реализации и проведении мероприятий.

Работа на мероприятиях в организационном комитете, зале заседаний-взаимодействие с заказчиком, помощь в урегулировании технических и административных вопросов.

Период работы: С марта 2008 года

Должность: Ассистент менеджера (Частичная занятость)

В компании: Компания "Метафора", г. Москва

Http://www.metaphora.org/

"Компания "Метафора" обладает уникальным опытом в организации конференций, корпоративных праздников, презентаций. За прошедшие годы нами наработаны эффективные технологии планирования, подготовки, организационного и технического обеспечения конференций. "

Наши клиенты:ARS Communications

Volvo Trucks

Ericsson

Lundbeck

Лаборатория Касперского

КомпьюЛинк

Citibank

КБ Евротраст

Golden TELECOM

Банк Москвы

Компания Акрон

Avaya

Microsoft Corporation

RAD data communications

UGS

UBS

Willard

Autodesk

Внешторгбанк

Accenture

Bimart

Interfax

Johnson'n'Johnson

Yves Rocher

Zepter

Alcatel Lucent

IBM

Motorola

Московский Центр Карнеги

DentonWildeSapte

Cisco

Всемирный Банк

Янссен Фармацевтика

ТНК-BP

Deutsche Bank

Nortel Networks Limited

Global Works

Fleishman

IBS

Международный Валютный Фонд

РАО ЕЭС

Adam Smith Conferences

Pyrabelisk Ltd.

Euromoney Seminars

Euromoney Conferences

ПИР-Центр политических исследований в России

Российский Зеленый Крест

Cato Institute

Duke University

Фонд САН Кэпитал Партнерс

Центр экономических и финансовых исследований и разработок в Российской экономической школе (ЦЭФИР)

Delta Private Equity Partners

Банк Кредитования Малого Бизнеса

МНТЦ

Джунипер Нетворкс

Финансовая Корпорация Уралсиб

Университет штата Джорджии

Akin Gump

Европейский банк реконструкции и развития

Banca Intesa

Русская Православная Церковь

Dassault Systemes

Должностные обязанности: Помощь менеджерам компании в реализации и проведении мероприятий.

Работа на мероприятиях в организационном комитете, зале заседаний-взаимодействие с заказчиком, помощь в урегулировании технических и административных вопросов.

Период работы: С сентября 2007 года

Должность: Промоутер (Частичная занятость)

В компании: газета "Ведомости", г. Москва

Http://www.vedomosti.ru/

Деловая газета

Должностные обязанности: Проведение презентаций на выставках посвященных недвижимости и карьере. Привлечение новых клиентов и партнеров. Взаимодействие со СМИ. Ведение отчетности.

Период работы: С июля 2006 по сентябрь 2006 года

Должность: Менеджер (Полная занятость)

В компании: ООО ИТА "Экопроект", г. Москва

Компания, занимающаяся поставками молочных продуктов в торговые магазины Москвы и округа.

Должностные обязанности: Основные обязанности: формирование клиентской базы, привлечение новых торговых точек, контроль заказов, ведение отчетности. Уволилась в связи с желанием работать без разъездов.

Период работы: С сентября 2005 по май 2006 года

Должность: Секретарь (Полная занятость)

В компании: ООО "Экспресс-Эко", г. Обнинск

(ООО предприятие по производству фильтров)

Должностные обязанности: Оформление писем, прием телефонных звонков, оформление командировочных удостоверений, оформление гарантийных писем. Уволилась в связи с переездом в Москву.

Образование

Учебное заведение: МГУС (филиал в г. Обнинск), г. Обнинск

Дата окончания: Март 2006 года

Факультет: Менеджмент

Специальность: Менеджер организации

Курсы и тренинги

Название курса: Актерское мастерство (+сцен. речь, сцен. танец, вокал)

Учебное заведение: Центральный Дом Актера им.Яблочкиной. студия "Лиссе", г. Москва

Продолжительность: 1 год

Дата окончания: Май 2008 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Базовый

Компьютерные навыки: Владею персональным компьютером как пользователь, являюсь продвинутым пользователем глобальной сети Интернет (есть навыки работы в Microsoft Office). Имею опыт работы с офисной оргтехникой, системный телефон, факс, копировальный аппарат, принтер.

Дополнительная информация

Рекомендации и ссылки: Директор ООО "Экспресс-эко"- Жиронкин Сергей Федорович, тел.-89105110220

Главный менеджер ООО "Экопроект"-Кузнецов Алексей, тел.-89032871775

Менеджер компании "ARS Communications" - Мурашов Евгений, тел.-89161482864

Ключевые навыки и достижения: Личные достижения:Самостоятельное изучение режиссерской деятельности + практические работы (от написания сценария до конечного продукта-постановки); так же самостоятельное изучении психологии, что напрямую относится к режиссуре "моего характера"; изучение влияния музыки на организм человека, и её самостоятельная составляющая художественного замысла. Являлась членом жюри в детских конкурсах музыкальной тематики школы р-на Люблино.

Помощь развивающимся коллективам в сценариях визуализационной подачи концертов, номеров.

и.т.п.

Дополнительные сведения: Личные качества:

Коммуникабельность, дальновидность, любознательность, широкий кругозор, хорошая память, доброжелательность, мобильность, сообразительность, настойчивость, умение мыслить креативно, стремление к карьерному росту, желание развиваться в сфере искусства, так же рекламы (PR).

Занятия в свободное время: Имею опыт организации культурных мероприятий (тематические вечеринки, квн). Интересен опыт написания статей. Занимаюсь вокальной деятельностью (являюсь лауреатом и призером разных городских, областных, всероссийских конкурсов и фестивалей), пишу картины. Так же занимаюсь спортом (баскетбол, волейбол). Немаловажным для меня является и хореография.