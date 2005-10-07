batalowDesigne

Руслан Баталов batalowDesignebatalowDesigne
18 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SMM Дизайнер
Привет 👋 . Я Руслан, занимаюсь дизайном более года, делаю:
- Креативы
- Оформление соцсетей
- Визитки
- Презентации
- Чек листы
Специализируюсь на креативах, в них я эксперт (рекорд CTR-7,13%). Делаю доп. вариант креативы как бонус, выкладываюсь на 200%.
Мое портфолио ты можешь посмотреть здесь
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MD2vCccUPSNPckVplGXyUcNwq9Y5oAiX
Чем больше креативов - тем выгоднее, подробнее в лс.
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