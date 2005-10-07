batalowDesigne

SMM Дизайнер

Привет 👋 . Я Руслан, занимаюсь дизайном более года, делаю:

- Креативы

- Оформление соцсетей

- Визитки

- Презентации

- Чек листы

Специализируюсь на креативах, в них я эксперт (рекорд CTR-7,13%). Делаю доп. вариант креативы как бонус, выкладываюсь на 200%.

Мое портфолио ты можешь посмотреть здесь 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MD2vCccUPSNPckVplGXyUcNwq9Y5oAiX

Чем больше креативов - тем выгоднее, подробнее в лс.