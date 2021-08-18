Программист разработчик
java (spring, vertx, maven), js (vuejs, nuxtjs, vuex), sql, nosql, elasticsearch, php, html (bootstrap4). Работал с bpm'online (написание бизнесс процессов на C#)
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Портфолио
- Посадочная страница подбора запчастей по vin110 просмотров
- Разработка b2b портала по продажам автозапчастей136 просмотров
- Разработка калькулятора расчета доставки152 просмотра
- Доставка правильного питания149 просмотров
- Сервис расчета стоимости доставки123 просмотра