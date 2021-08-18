batanov

Игорь batanov

 
34 годаРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Программист разработчик

java (spring, vertx, maven), js (vuejs, nuxtjs, vuex), sql, nosql, elasticsearch, php, html (bootstrap4). Работал с bpm'online (написание бизнесс процессов на C#)

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