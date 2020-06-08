Люблю носить свой вклад в интересные проекты, обращайтесь!
Моя задача – не написать для вас статью, а дать продукт, решающий конкретные задачи. Сами по себе знаки без пробелов это мусор – важно какой эффект они производят.
Повышение дохода от бизнеса, улучшение поисковой выдачи, наполнение информационных сайтов и каналов Яндекс.Дзен, продажа услуг, лендинги и прочее.
➢ Информационные тексты (копирайтинг, рерайтинг, SEO, LSI) | от 1.5$1.000 сбп
➢ Рекламные, продающие тексты | от 20$ за текст
➢ Разделы сайта («О компании», «Доставка», «Оплата», «Услуги» и прочее) | от 20$ за весь проект
➢ Карточки товаров | от 1$ за 1 позицию
➢ Текст под Landing Page | от 40$ за проект
➢ Нейминг, слоганы | 60$/5 вариантов
➢ Наполнение сайта под ключ | цена рассчитывается индивидуально, действуют скидки
✚ АУДИТ БИЗНЕСА | от 100$
➢ анализ инструментов продаж сайта и страниц в соц. сетях на эффективность;
➢ аудит конкурентов;
➢ изучение и сбор ЦА для таргетированной рекламы;
➢ составление плана работ по оптимизации контента, разработка новых продажных инструментов;
➢ написание продающих текстов под конкретную ЦА в соответствии с утвержденным планом.
«Этому городу нужен надежный копирайтер!»
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