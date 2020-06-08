BAT COP — этому городу нужен надежный копирайтер!

Люблю носить свой вклад в интересные проекты, обращайтесь!

Моя задача – не написать для вас статью, а дать продукт, решающий конкретные задачи. Сами по себе знаки без пробелов это мусор – важно какой эффект они производят.

Повышение дохода от бизнеса, улучшение поисковой выдачи, наполнение информационных сайтов и каналов Яндекс.Дзен, продажа услуг, лендинги и прочее.

batcop.do.am/

➢ Информационные тексты (копирайтинг, рерайтинг, SEO, LSI) | от 1.5$1.000 сбп

➢ Рекламные, продающие тексты | от 20$ за текст

➢ Разделы сайта («О компании‎», «‎Доставка», «‎Оплата», «‎Услуги» и прочее) | от 20$ за весь проект

➢ Карточки товаров | от 1$ за 1 позицию

➢ Текст под Landing Page | от 40$ за проект

➢ Нейминг, слоганы | 60$/5 вариантов

➢ Наполнение сайта под ключ | цена рассчитывается индивидуально, действуют скидки

✚ АУДИТ БИЗНЕСА | от 100$

➢ анализ инструментов продаж сайта и страниц в соц. сетях на эффективность;

➢ аудит конкурентов;

➢ изучение и сбор ЦА для таргетированной рекламы;

➢ составление плана работ по оптимизации контента, разработка новых продажных инструментов;

➢ написание продающих текстов под конкретную ЦА в соответствии с утвержденным планом.

«‎Этому городу нужен надежный копирайтер!»