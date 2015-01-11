Работаю над баннерами jpeg, gif, flash. В кротчайшие сроки.
Работаю без предоплаты
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Контактные данные:
Skype: batheadd
E-mail: [email protected]
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Схема работы по проектам:
1. Обговариваем все задачи по проекту
2. Вы назначаете меня выбранным исполнителем.
3. Я высылаю Вам, в обговоренный срок образцы.
4. Вносятся поправки, дополнения.
5. Вы производите ПОЛНУЮ оплату (без протекций).
6. Я высылаю все исходники Вам на почту.
7. Производится обмен отзывами.
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нет отзывов
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