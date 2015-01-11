Работаю над баннерами jpeg, gif, flash. В кротчайшие сроки.

Работаю без предоплаты

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R324579352116

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Контактные данные:

Skype: batheadd

E-mail: [email protected]

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Схема работы по проектам:

1. Обговариваем все задачи по проекту

2. Вы назначаете меня выбранным исполнителем.

3. Я высылаю Вам, в обговоренный срок образцы.

4. Вносятся поправки, дополнения.

5. Вы производите ПОЛНУЮ оплату (без протекций).

6. Я высылаю все исходники Вам на почту.

7. Производится обмен отзывами.