- Приложения на PhoneGap под iOS и Android
- JavaScript (Angular JS, JQuery, JQuery Mobile, Mootools)
- Дизайн мобильных приложений, сайтов
- Верстка под WordPress, Битрикс, Joomla
- Финалист международного конкурса "Intel ISEF" в Лос-Анджелесе
- Intel Excellence in Computer Science Award
- 3 диплом на Балтийском научно-инженерном конкурсе в секции "Computer Science"
- 1 диплом на Russian Startup Tour 2015 в Минске
- Финалист Mobile Optimized 2015 в Минске с приложением "Химия X10"
- 1 диплом в категории "Общественно важный проект" на ТИБО-2015 за сайт 100ideas.by
Опыт работы: агентство интернет-маркетинга Razam - 3 месяца, Центр информационных и социальных технологий БРСМ - 2 года, БЕЛТА - 3 месяца
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Приложение "Химия X10"400 просмотров
- Приложение Death Pill325 просмотров
- Приложение Hack a Computer268 просмотров
- Приложение "Включен ли мой телефон?"203 просмотра
- Приложение "Выборы-2015"297 просмотров
- Приложение "Беларусь Сегодня"270 просмотров
- Приложение "Академия управления"218 просмотров
- Верстка LP175 просмотров
- ЧтоПосмотреть.рф183 просмотра
- Сайт студии полиграфии189 просмотров
- Дизайн админ-панели184 просмотра
- 100 идей для Беларуси427 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Павел проявил себя, как креативный и готовый к выполнению работы любой сложности исполнитель. Остались довольны его работой!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект, было приятно сотрудничать!