batska

Павел Бацылев batska

 
26 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
  • Приложения на PhoneGap под iOS и Android
  • JavaScript (Angular JS, JQuery, JQuery Mobile, Mootools)
  • Дизайн мобильных приложений, сайтов
  • Верстка под WordPress, Битрикс, Joomla
Последние достижения:

  • Финалист международного конкурса "Intel ISEF" в Лос-Анджелесе
  • Intel Excellence in Computer Science Award
  • 3 диплом на Балтийском научно-инженерном конкурсе в секции "Computer Science"
  • 1 диплом на Russian Startup Tour 2015 в Минске
  • Финалист Mobile Optimized 2015 в Минске с приложением "Химия X10"
  • 1 диплом в категории "Общественно важный проект" на ТИБО-2015 за сайт 100ideas.by
Студент механико-математического факультета БГУ, специальность "Веб-программирование и интернет-технологии".

Опыт работы:  агентство интернет-маркетинга Razam - 3 месяца,  Центр информационных и социальных технологий БРСМ - 2 года, БЕЛТА - 3 месяца

JavascriptWordPressAndroidiOSJoomlajQueryAngularБитриксPhoneGap
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Отзывы заказчиков
volna246
Милана 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Плакат "Общественность пропив пьянства и курения"
Павел проявил себя, как креативный и готовый к выполнению работы любой сложности исполнитель. Остались довольны его работой!
Спасибо за интересный проект, было приятно сотрудничать!
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