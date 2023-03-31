batyushkovanasty

Работала с подготовкой текстов новостей и пресс-релизов, составляла тексты-анонсы. Есть опыт с написанием постов для социальных сетей. Пишу без воды и постоянных шаблонов. Знаю, как выделить главное от второстепенного.

Личные качества:

- ответственность;

- ориентированность на результат;

- коммуникабельность;

- умение работать по требованиям клиента.