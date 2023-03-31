batyushkovanasty

Анастасия Батюшкова batyushkovanastybatyushkovanasty
25 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Работала с подготовкой текстов новостей и пресс-релизов, составляла тексты-анонсы. Есть опыт с написанием постов для социальных сетей. Пишу без воды и постоянных шаблонов. Знаю, как выделить главное от второстепенного.
Личные качества:
- ответственность;
- ориентированность на результат;
- коммуникабельность;
- умение работать по требованиям клиента.
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