Доброго времени суток! Меня зовут Настя.Я прошла курс Михала Грибова "Начало" , училась по 4 направлениям : сторисмейкингвизуалретушьменеджементКроме этого уже до курса длительное время была погружена в данное направление,которое мне безумно нравится,поэтому с радостью возьмусь за работу!•Перевод текста от 500р. 1000 символов•Текст (пост) от 600р. 2000 символов•Ведение профиля(неделя) от 1500р.•Сторисмейкерство (неделя) от 800р.•Прием заявок инстаграм от 500р. 1000 заявок Буду рада оказать свои услуги :)•Обработка фото от 150р.•Игра для сторис (1шт) от 400р.• Монтаж видео от 300р. 5 минВсе вопросы в лс.