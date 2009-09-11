Нужен флеш сайт, пример: hyla.ua подробности и ТЗ по телефону, ICQ ! желательно Киев ICQ: 465714366 Телефон: +380503349225
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
14 лет назад
Нужен флеш сайт, пример: hyla.ua подробности и ТЗ по телефону, ICQ ! желательно Киев ICQ: 465714366 Телефон: +380503349225
Необходимо озвучить файлы! Есть несколько видеороликов, которые на немецком / английском языках. В среднем длительность около 1,5 - 6 минут. Я предоставляю текст на русском. Задача следующая – озвучить и наложить озвучку на тот же видеофайл. Пример одного ...