bav

Александр Бабелюк bav

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Студия веб-дизайна PTVS | GROUP

  • Наложить русскую озвучку на файлы

    Необходимо озвучить файлы! Есть несколько видеороликов, которые на немецком / английском языках. В среднем длительность около 1,5 - 6 минут. Я предоставляю текст на русском. Задача следующая – озвучить и наложить озвучку на тот же видеофайл. Пример одного ...

    Озвучивание17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад