Необходимо озвучить файлы! Есть несколько видеороликов, которые на немецком / английском языках. В среднем длительность около 1,5 - 6 минут. Я предоставляю текст на русском. Задача следующая – озвучить и наложить озвучку на тот же видеофайл. Пример одного ...