baxaza

Бакдаулет baxaza

 
31 годКазахстан/Алматы
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Нужно дополнить сайт на joomla
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Профессионал своего дела! Вложился в нужный экстремальный срок. Очень терпелив и трудолюбив. При создании сайта были учтены все мои пожелания и капризы. Четко и ясно объяснил что и как надо работать с сайтом. Очень доволен! Буду рекомендовать друзьям и останусь лояльным к его услугам. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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