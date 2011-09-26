Идея простая. Эта страница для тех кто хочет гулять и гулять. Сходить туда сходить сюда. Театр, кино, балет, конференции, любые мероприятия которые идут в нашем городе. Паблик ориентирован на активных людей которые всегда хотят весело ...
- $50Баннеры9 заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно! Есть макет из одной главной и одной внутренней. Нужно натянуть на Друпал Жду ваши ваши сроки и ценыСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $150
Вкратце: сайт sen-ushin.kz Тут не простая задачка(по крайней мере для меня) Есть сайт сделанный на joomla: почти все страницы это материалы и нарисованный вид html-ом. Нужно сверстать новый дизайн не меняя шаблона (над ним поработали программисты ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Дизайн и верстка формы уже работает. Но прикручена на mail chimp виджет. Нужно изменить код на форму подписку smartresponder. Все работает на wordpress на сайте istudent.kzВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
На сайте есть регистрация нужно интегрировать с smartresponder чтобы параллельно подписаться на рассылку. У smartresponder есть свой api чтобы использовать для таких целейВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Он будет на сайте, на футболках и на видео. Должен подходить под дизайн сайта iStudent.kz Название: iStudent.kz или iСтудент.kz или на ваше усмотрениеЛоготипы и Знаки18 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт на joomla. Есть определенный стиль оформление страницы (на html). Нужны несколько форм для публикации на сайте материала с уже оформленными шрифтами и картинкой. Нужен хороший php программист который очень хорошо знает джумлуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно интегрировать шаблон(Без интро): http://www.templatemonster.com/website-templates/37279.html на wordpress или joomla Прошу указывать ценуСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Есть материалы сайта elemer.ru, и их нужно залить на сайт npp-gamma.kz/kip и сделать такой же функционал(такие же разделы и такие блоги новостей). Все исходники сайта elemer.ru уже есть. Прошу назвать цену(разумную). Жду известийСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Птрототип сайта http://love.romanticcollection.ru/, чтоб весь функцианал созранился, кроме "кнопочка"...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Joomla сайт должен иметь несколько функций млм сайта. Но он иметь реферальную систему регистрацию http://toen.biz/ru/join.html как на этом сайте. а дальше иметь несколько функций (подробности в архиве)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад