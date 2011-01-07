Регистрация в каталогах ссылок/статей,соц.закладках,Размножение статей.

Предлагаю следующие услуги:

Ручная регистрация в каталогах статей.

База 250 проверенных каталогов статей (с/без модерации).

Что дает:

Продвижение по НЧ и СЧ || Возможен ТИЦ 0-30/PR 0-2 || Тематические ссылки || Писем на почту 100-150

Тарифы на ручное размещение статей:

No.1 – "Под ключ простой" – 40$ – регистрация сайта в обычной базе;

No.2 – "Под ключ трастовый" – 55$ – в отличии от тарифа №1, здесь все сайты старые, с высокими ТИЦ и PR

No.3 – "Под ключ под Яндекс" – 65$ – регистрация в каталогах из обычной и трастовой базы, которые находятся в индексе ПС Яндекс;

No.4 – "Под ключ все и сразу" – 90$ – прогон по всем сайтам из базы.

"Только прогон" – 25$ – возьмём ваши статьи, сделаем анонсы и проект, разместим. Для уточнения требований к статьям свяжитесь с менеджером.

Просмотреть объем и показатели базы Вы можете перейдя по ссылке

docs.google.com/a/progon....

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Размножение статей

Тарифы на размножение статей за 1,000 символов:

"10 шингл" – цена (4/5/6)$ за (100/150/200) вариантов – размножение статей под 10 шингл

"7 шингл" – цена (6/7,5/9)$ за (100/150/200) вариантов – размножение статей под 7 шингл

"5 шингл" – цена (9/11/13)$ за (100/150/200) вариантов – размножение статей под 5 шингл

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Регистрация в Каталогах ссылок.

База 13500+ каталогов, состоит из покупных баз и собственного парсинга. Произвожу чистку 1 раз в месяц

Что дает:

Ускоряет индексацию сайта || Продвижение по НЧ и СЧ ключевым запросам|| Возможен Тиц 0-10/PR 0-2

Тарифы:

"Только прогон" – 3$ без ввода капчи или 5$ с капчей.

"Простой прогон" – 5$ – я делаю простой проект на 3000 уникальных описаний, делаю прогон.

"Максимальный прогон" – 8$ – я делаю крутой проект на 5000 описаний, делаю прогон с распознаванием капчи через платный сервис.

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Размещение закладок в сервисах социальных закладок.

Что дает:

продвижение по НЧ запросам и низко-конкурентным СЧ || возможные рост тИЦ и PR || получения траффика на сайт не только за счёт продвижения в поисковиках, но и за счёт пользователей сервисов соц. закладок, которые будут видеть клиентские ссылки.

Тарифы на размещение соц. закладок:

"555+ успешных" – 7$ – делаю проект на 555 уникальных описаний и прогон до как минимум 555 успешных регистраций.

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Создание и оптимизация группы ВКонтакте

Стоимость услуг – от 100 $ в зависимости от трудоемкости, определить точную сумму можно, исходя из технического задания для группы.

Оформление группы может включать:

меню;

аватар;

внутреннее меню (многоуровневая навигация с эффектом нажатых кнопок или текстовое);

графическое заполнение страниц (стоимость зависит от кол-ва страниц и трудоемкости);

создание каталога товаров (для интернет-магазинов) или портфолио;

поисковая оптимизация (оптимизированное описание группы, подбор названия);

возможно сложное графическое оформление страниц.

Так же, возможно ведение групп (наполнения новостями/контентом, модерирование, вирусный маркетинг и т.д.) с помесячной оплатой.

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Скидки на оптовые заказы на все виды услуг:

2 сайта = 10%

3 сайта = 15%

5 сайтов = 20%

10 сайтов = 25%

больше 10 = 30%

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Скидки для постоянных клиентов от оборота:

100 долл. – 5 %

250 долл. – 10 %

500 долл. – 15 %

1000 долл. – 20 %

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Скидка на заказы в выходные дни – 10%.

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* скидки не суммируются – в каждой отдельно взятой ситуации действует наибольшая из всех возможных скидок.

Отзывы:

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=495435

http://forum.sape.ru/showthread.php?t=74208

http://www.maultalk.com/topic83157s30.html

http://mastertalk.ru/topic138822.html

http://isif-life.ru/raskrutka-i-seo/kak-uvelichit-poseshaemost-bloga.html