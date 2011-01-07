Предлагаю следующие услуги:
Ручная регистрация в каталогах статей.
База 250 проверенных каталогов статей (с/без модерации).
Что дает:
Продвижение по НЧ и СЧ || Возможен ТИЦ 0-30/PR 0-2 || Тематические ссылки || Писем на почту 100-150
Тарифы на ручное размещение статей:
No.1 – "Под ключ простой" – 40$ – регистрация сайта в обычной базе;
No.2 – "Под ключ трастовый" – 55$ – в отличии от тарифа №1, здесь все сайты старые, с высокими ТИЦ и PR
No.3 – "Под ключ под Яндекс" – 65$ – регистрация в каталогах из обычной и трастовой базы, которые находятся в индексе ПС Яндекс;
No.4 – "Под ключ все и сразу" – 90$ – прогон по всем сайтам из базы.
"Только прогон" – 25$ – возьмём ваши статьи, сделаем анонсы и проект, разместим. Для уточнения требований к статьям свяжитесь с менеджером.
Просмотреть объем и показатели базы Вы можете перейдя по ссылке
======================================
Размножение статей
Тарифы на размножение статей за 1,000 символов:
"10 шингл" – цена (4/5/6)$ за (100/150/200) вариантов – размножение статей под 10 шингл
"7 шингл" – цена (6/7,5/9)$ за (100/150/200) вариантов – размножение статей под 7 шингл
"5 шингл" – цена (9/11/13)$ за (100/150/200) вариантов – размножение статей под 5 шингл
==========================================================
Регистрация в Каталогах ссылок.
База 13500+ каталогов, состоит из покупных баз и собственного парсинга. Произвожу чистку 1 раз в месяц
Что дает:
Ускоряет индексацию сайта || Продвижение по НЧ и СЧ ключевым запросам|| Возможен Тиц 0-10/PR 0-2
Тарифы:
"Только прогон" – 3$ без ввода капчи или 5$ с капчей.
"Простой прогон" – 5$ – я делаю простой проект на 3000 уникальных описаний, делаю прогон.
"Максимальный прогон" – 8$ – я делаю крутой проект на 5000 описаний, делаю прогон с распознаванием капчи через платный сервис.
=============================
Размещение закладок в сервисах социальных закладок.
Что дает:
продвижение по НЧ запросам и низко-конкурентным СЧ || возможные рост тИЦ и PR || получения траффика на сайт не только за счёт продвижения в поисковиках, но и за счёт пользователей сервисов соц. закладок, которые будут видеть клиентские ссылки.
Тарифы на размещение соц. закладок:
"555+ успешных" – 7$ – делаю проект на 555 уникальных описаний и прогон до как минимум 555 успешных регистраций.
==============================
Создание и оптимизация группы ВКонтакте
Стоимость услуг – от 100 $ в зависимости от трудоемкости, определить точную сумму можно, исходя из технического задания для группы.
Оформление группы может включать:
меню;
аватар;
внутреннее меню (многоуровневая навигация с эффектом нажатых кнопок или текстовое);
графическое заполнение страниц (стоимость зависит от кол-ва страниц и трудоемкости);
создание каталога товаров (для интернет-магазинов) или портфолио;
поисковая оптимизация (оптимизированное описание группы, подбор названия);
возможно сложное графическое оформление страниц.
Так же, возможно ведение групп (наполнения новостями/контентом, модерирование, вирусный маркетинг и т.д.) с помесячной оплатой.
=============================
Скидки на оптовые заказы на все виды услуг:
2 сайта = 10%
3 сайта = 15%
5 сайтов = 20%
10 сайтов = 25%
больше 10 = 30%
========================
Скидки для постоянных клиентов от оборота:
100 долл. – 5 %
250 долл. – 10 %
500 долл. – 15 %
1000 долл. – 20 %
========================
Скидка на заказы в выходные дни – 10%.
========================
* скидки не суммируются – в каждой отдельно взятой ситуации действует наибольшая из всех возможных скидок.
Отзывы:
http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=495435
http://forum.sape.ru/showthread.php?t=74208
http://www.maultalk.com/topic83157s30.html
http://mastertalk.ru/topic138822.html
http://isif-life.ru/raskrutka-i-seo/kak-uvelichit-poseshaemost-bloga.html