bayanova_666

Хочу работать

Меня зовут Айдана.

Мне 22 года.

По образованию техник-технолог.

А также через год получу диплом педагога-психолога.

Работаю в сфере финансов.

Увлекаюсь фотосъёмкой.

Ключевые навыки:

1. Легкообучаемая;

2. Уверенное владение ПК;

3. Навыки работы в программе 1С / в Adobe Photoshop;

4. Грамотная русская речь (устная и письменная);

5. Умение работать с программами Word, Excel, Power Point;