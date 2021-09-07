bayanova_666

Айдана Баянова bayanova_666bayanova_666
24 годаКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Хочу работать
Меня зовут Айдана.
Мне 22 года.
По образованию техник-технолог.
А также через год получу диплом педагога-психолога.
Работаю в сфере финансов.
Увлекаюсь фотосъёмкой.
Ключевые навыки:
1. Легкообучаемая;
2. Уверенное владение ПК;
3. Навыки работы в программе 1С / в Adobe Photoshop;
4. Грамотная русская речь (устная и письменная);
5. Умение работать с программами Word, Excel, Power Point;