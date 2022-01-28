baynztau

Максим baynztau

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контент-менеджер

Сайт «Под ключ»: Интернет-магазины, одностаничники под контекстную рекламу, портфолио (полное

сопровождение проекта (дизайн, разработка, наполнение, продвижение, интеграции

с соцсетями, семантика, продающие тексты.)

Аудит: Юзабилити, анализ воронки продаж, дизайна, ошибок в коде, позиций в поисковых системах, составление списка

рекомендаций и исправление, битые ссылки, уникальность контента.

Верстка: (любая сложность)

Доработка сайтов, оптимизация контента.

SEO продвижение: продвижение позиций сайта в поисковых системах.

Контент-менеджмент: Наполнение, редактирование, работа с текстами, фото и пр.

Маркетплесы: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет (полный цикл - от регистрации до ведения аналитики)

Портфолио