Контент-менеджер
Сайт «Под ключ»: Интернет-магазины, одностаничники под контекстную рекламу, портфолио (полное
сопровождение проекта (дизайн, разработка, наполнение, продвижение, интеграции
с соцсетями, семантика, продающие тексты.)
Аудит: Юзабилити, анализ воронки продаж, дизайна, ошибок в коде, позиций в поисковых системах, составление списка
рекомендаций и исправление, битые ссылки, уникальность контента.
Верстка: (любая сложность)
Доработка сайтов, оптимизация контента.
SEO продвижение: продвижение позиций сайта в поисковых системах.
Контент-менеджмент: Наполнение, редактирование, работа с текстами, фото и пр.
Маркетплесы: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет (полный цикл - от регистрации до ведения аналитики)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Uniroom.ru7 просмотров
- Kitchen5.ru10 просмотров