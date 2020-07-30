строитель

Специалисты нашей компании:

проконсультируют по материалам представленных на сайте;

при необходимости помогут подобрать полный комплект нужных материалов для тех или иных строительно-отделочных работ;

мастера выполнят работы по нанесению краски и штукатурки с гарантией и высоким качеством.

Декоративные краски и штукатурки представленные на сайте обладают множеством преимуществ, и это стоит

учитывать как при покупке материалов, так и при выполнении

декоративно-отделочных работ.

Эти материалы очень пластичны, изменчивы, универсальны и неповторимы в

своем финальном исполнении, наносятся не оставляя швов, легко моются, не

выцветают на солнце, не горючи, экологически чисты, легко дышат.

Основные их составляющие — это мелкие фракции мрамора, известняка,

кварца, гранита, и т.п. природных камней. Плюсом декоративных штукатурок

является не только неограниченность выбора цвета и фактуры, а также

возможность самостоятельного подбора практически любого рисунка.Готовая штукатурка представляет собой пастообразную смесь для нанесения на стены или потолки. Этот

универсальный отделочный материал может имитировать различные

поверхности. С помощью декоративной штукатурки можно создать отделку

стен под старину, мрамор, природный известняк, гранит, неповторимые

художественные барельефы. В зависимости от состава и способа нанесения

штукатурки поверхность приобретает гладкую либо рельефную структуру. Как

правило, базовое покрытие обрабатывается лаком и специальными

пропитками, что делает его влагостойким и расширяет область его

применения в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные

комнаты, бассейны (стены).