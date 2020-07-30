Специалисты нашей компании:
- проконсультируют по материалам представленных на сайте;
- при необходимости помогут подобрать полный комплект нужных материалов для тех или иных строительно-отделочных работ;
- мастера выполнят работы по нанесению краски и штукатурки с гарантией и высоким качеством.
учитывать как при покупке материалов, так и при выполнении
декоративно-отделочных работ.
Эти материалы очень пластичны, изменчивы, универсальны и неповторимы в
своем финальном исполнении, наносятся не оставляя швов, легко моются, не
выцветают на солнце, не горючи, экологически чисты, легко дышат.
Основные их составляющие — это мелкие фракции мрамора, известняка,
кварца, гранита, и т.п. природных камней. Плюсом декоративных штукатурок
является не только неограниченность выбора цвета и фактуры, а также
возможность самостоятельного подбора практически любого рисунка.Готовая штукатурка представляет собой пастообразную смесь для нанесения на стены или потолки. Этот
универсальный отделочный материал может имитировать различные
поверхности. С помощью декоративной штукатурки можно создать отделку
стен под старину, мрамор, природный известняк, гранит, неповторимые
художественные барельефы. В зависимости от состава и способа нанесения
штукатурки поверхность приобретает гладкую либо рельефную структуру. Как
правило, базовое покрытие обрабатывается лаком и специальными
пропитками, что делает его влагостойким и расширяет область его
применения в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные
комнаты, бассейны (стены).