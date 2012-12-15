baz_ua

Виктор Кленов baz_ua

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Требуется шапка на сайт.

    Есть сайт www.beztabaka.org.ua по его образу создается другой сайт www.m3t.com.ua немного видоизмененный. Нужна простенькая но красивая шапочка с тематикой подарков. Шапку нужно нарисовать и установить. Можно переделать ту что есть (шрифты и картинки) Что б ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Требуется шапка на сайт.
Хороший заказчик, знает чего хочет и может это объяснить. Приятно работать и общаться.
Всё выполнено очень быстро. Результат устроил на 100 процентов.
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