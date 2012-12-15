Есть сайт www.beztabaka.org.ua по его образу создается другой сайт www.m3t.com.ua немного видоизмененный. Нужна простенькая но красивая шапочка с тематикой подарков. Шапку нужно нарисовать и установить. Можно переделать ту что есть (шрифты и картинки) Что б ...