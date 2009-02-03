Проект «База СНГ» ищет активных, амбициозных, творческих людей желающих внести свою лепту в развитие Проекта.

Предлагаем работу для души, которая отражает суть фриланса: будь свободным: никакого офиса, начальства и должностных инструкций. Занимаешься любимым делом, работаешь, когда, где и сколько хочешь, и зарабатываешь ровно столько, насколько ценятся твои знания, опыт и талант.

Основное предложение заключается в сотрудничестве по продажам баз данных стран СНГ, но будут рассматриваться и другие варианты сотрудничества , которые Вы предложите и будут взаемовыгодны для обоих сторон.

Желающие могут быть из разных регионов, которые общаются на русском, украинском, английском, молдавском, румынском языке.

Вам предлагается 15% от суммы продаж.

А также та часть заработка, которая будет зависеть от Ваших дополнительных предложений.

Со всей информацией связанной с Проектом Вы можете ознакомится на сайте: http://baza-sng.biz/

Пишите по адресу: [email protected]

Или в скайп: generetion2008

Или в аську: 421-982-943

телефон: +38-095-632-665-4