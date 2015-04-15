Конструктор, Оцифровщик, Моделлер

Расчет и проектирование технологической оснастки(пресс-формы для литья под давлением, по выплавляемым моделям, оснастка для сварочного участков производства, участков термической обработки, участка гальванических покрытий) средствами САПР. Работу осуществляю в системе 3-х мерного проектирования SolidWorks. Работаю в системе AutoCad. За время работы мною спроектировано более 30-ти приспособлений и пресс-форм. Есть опыт проектирования оснастки для литья в песчано-глинистые смеси. Моделирования и проектирования элементов изделий, изготовленных на машине быстрого прототипирования(промышленном 3D принтере). Оцифровка бумажных чертежей, а также перевод 2D в 3D. На данный момент инженер-конструктор 2-й категории.