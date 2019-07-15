bazchenko

Юлия bazchenko

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Я в копирайтинге – более 6 лет. Вот, что делаю: 

  • SEO-тексты (уникальность по Text.ru – 95-100%)
  • продающие тексты для лендингов и лид-магнитов
  • рекламные тексты и посты на Facebook
  • email-кампании: создание цепочек продающих и вовлекающих писем (конверсия по открываемости – 20-25% для аудиторий свыше 10000)
  • перевод с русского на украинский (и наоборот), перевод с английского на русский
  • настройку таргетинговой рекламы (пока что самостоятельно настроила 1 кампанию – с успешным набором лидов и финансовым отчетом)
  • создание аватаров клиентов (психологических портретов) для прицельных и работающих текстов под таргетинговую рекламу
Имею диплом журналиста. Дополнительное образование: 
  • онлайн-курс Prometheus «Інтернет-медіа»
  • онлайн-курс GeniusMarketing «Слова, которые приносят деньги»
  • онлайн-курс GeniusMarketing «Интернет-маркетинг»
  • обучающие материалы по копирайтингу и маркетингу от GoldCoach
Уровень английского языка – Upper-IntermediateБуду рада нашему сотрудничеству! 

Skype: Baz Viber: +380978988577