Я в копирайтинге – более 6 лет. Вот, что делаю:
- SEO-тексты (уникальность по Text.ru – 95-100%)
- продающие тексты для лендингов и лид-магнитов
- рекламные тексты и посты на Facebook
- email-кампании: создание цепочек продающих и вовлекающих писем (конверсия по открываемости – 20-25% для аудиторий свыше 10000)
- перевод с русского на украинский (и наоборот), перевод с английского на русский
- настройку таргетинговой рекламы (пока что самостоятельно настроила 1 кампанию – с успешным набором лидов и финансовым отчетом)
- создание аватаров клиентов (психологических портретов) для прицельных и работающих текстов под таргетинговую рекламу
- онлайн-курс Prometheus «Інтернет-медіа»
- онлайн-курс GeniusMarketing «Слова, которые приносят деньги»
- онлайн-курс GeniusMarketing «Интернет-маркетинг»
- обучающие материалы по копирайтингу и маркетингу от GoldCoach
Skype: Baz Viber: +380978988577