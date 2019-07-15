Я в копирайтинге – более 6 лет. Вот, что делаю:

SEO-тексты (уникальность по Text.ru – 95-100%)

продающие тексты для лендингов и лид-магнитов

рекламные тексты и посты на Facebook

email-кампании: создание цепочек продающих и вовлекающих писем (конверсия по открываемости – 20-25% для аудиторий свыше 10000)

перевод с русского на украинский (и наоборот), перевод с английского на русский

настройку таргетинговой рекламы (пока что самостоятельно настроила 1 кампанию – с успешным набором лидов и финансовым отчетом)

создание аватаров клиентов (психологических портретов) для прицельных и работающих текстов под таргетинговую рекламу

онлайн-курс Prometheus «Інтернет-медіа»

онлайн-курс GeniusMarketing «Слова, которые приносят деньги»

онлайн-курс GeniusMarketing «Интернет-маркетинг»

обучающие материалы по копирайтингу и маркетингу от GoldCoach

Имею диплом журналиста. Дополнительное образование:Уровень английского языка – Upper-IntermediateБуду рада нашему сотрудничеству!

Skype: Baz Viber: +380978988577