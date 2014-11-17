bazuza

Игорь Глушко bazuza

 
38 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

— Дизайн сайтов;

— Создание логотипов;

— HTML-верстка макетов;

Дизайн сайтаHTMLВерстка макета
Портфолио
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#2608
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4582