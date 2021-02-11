bbalanchich0

Веб-дизай : Веб-станицы, Интернет магазины, Мобильные приложения, Лендинги, Дизайн постов в соц.сетях

Здравствуйте!

Спасибо, что нашли время, чтобы просмотреть мой профиль.

Меня зовут Ульяна, пока-что я новичок в веб-дизайне ,занимаюсь этим более 2 месяцев. Изучать веб-дизайн начала ещё в колледже на 4-м курсе. Теперь, после окончания обучения, готова посвятить всё своё время работе.

Специализируюсь на дизайне веб-станиц, интернет магазинов, дизайн мобильных приложений, лендингов, дизайне постов в соц.сетях .

Я могу работать полный рабочий день с вашим часовым поясом (24/7/50).

Очень хочу сохранить долгосрочные отношения с вами.

Пожалуйста, убедитесь, что я лучше всего подхожу для вашей работы, а затем наймите меня.

Спасибо.