bbalanchich0

Ульяна Баланчик bbalanchich0bbalanchich0
21 годУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизай : Веб-станицы, Интернет магазины, Мобильные приложения, Лендинги, Дизайн постов в соц.сетях
Здравствуйте!
Спасибо, что нашли время, чтобы просмотреть мой профиль.
Меня зовут Ульяна, пока-что я новичок в веб-дизайне ,занимаюсь этим более 2 месяцев. Изучать веб-дизайн начала ещё в колледже на 4-м курсе. Теперь, после окончания обучения, готова посвятить всё своё время работе.
Специализируюсь на дизайне веб-станиц, интернет магазинов, дизайн мобильных приложений, лендингов, дизайне постов в соц.сетях .
Я могу работать полный рабочий день с вашим часовым поясом (24/7/50).
Очень хочу сохранить долгосрочные отношения с вами.
Пожалуйста, убедитесь, что я лучше всего подхожу для вашей работы, а затем наймите меня.
Спасибо.