Доброго времени суток! Нужно внести 16 доработок в дизайн сайта. Сайт - интернет-магазин. Сфера деятельности - торговля мотозапчастями и мотоаксессуарами. Большинство правок и для десктоп версии, и для адаптивной версии. ТЗ - в аттаче. Если потребуется дополнительная ...
- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Нужен специалист по шоп-скрипт для стандартизации неупорядоченных характеристик товаров[/b] и их переноса со старого сайта на webasyst на новый на shop script 7. На данный момент есть новый сайт в тестовом режиме (закрытый от индексации, на Shop ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток! Нужен дизайнер для внесения правок в дизайн сайта. На данный момент есть готовый свёрстанный дизайн. Который нужно по ряду пунктов доработать. Ниже краткий список задач. [list=1][*][i]Сделать выпадающее окно для каталога (сквозное дерево категорий)[/i][*][i]Оформить SEO-теги ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Нужен опытный специалист по движку MODx Revolution. Для реализации 5 доработок. Ниже – кратко о каждой доработке. Подробнее – в прикрепленном файле. 1. Доработать адаптивную вресию 2. Оптимизировать скорость загрузки 3. Редирект URL-ов с символами в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток, друзья! Требуется опытный специалист по Shop Script. Нужно интегрировать на новый движок (Shop Script 7) дизайн и вёрстку, а также перенести информацию со старого сайта на движке WebAsyst версии 287. Вводная информация... 1. Исходники ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Требуется специалист для внесения 5-ти правок на сайт с движком Webaysyt. Сайт аксессуаров для мотоциклов le-parts.ru. В прикрепленном файле подробно расписаны задачи... От вас хочу увидеть цену (можно по каждой позиции отдельно) и сроки! ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Компания занимается оптовой продажей аксессуаров для автомобилей. Интернет-магазин был сделан недавно - домен новый. Требуется продвижение сайта по основным торговым позициям, имеющимся в каталоге. Урл сайта - http://avs-auto.ru. За списком ключевиков обращаться в личку.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сайт московской компании, занимающейся производством сувенирной продукции. Домену, примерно, год. Какое-то время по сайту велись SEO-работы. Требуется контентная оптимизация, а также продвижение сайта в русском Яндекс и украинском Google. За списком ключевых слов и любыми ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад