[b]Нужен специалист по шоп-скрипт для стандартизации неупорядоченных характеристик товаров[/b] и их переноса со старого сайта на webasyst на новый на shop script 7. На данный момент есть новый сайт в тестовом режиме (закрытый от индексации, на Shop ...