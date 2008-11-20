bbkazak

Борис Казаков bbkazak

 
37 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка дизайна магазина мотозапчастей

    Доброго времени суток! Нужно внести 16 доработок в дизайн сайта. Сайт - интернет-магазин. Сфера деятельности - торговля мотозапчастями и мотоаксессуарами. Большинство правок и для десктоп версии, и для адаптивной версии. ТЗ - в аттаче. Если потребуется дополнительная ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Стандартизация каталога и перенос товаров на Shop Script 7

    [b]Нужен специалист по шоп-скрипт для стандартизации неупорядоченных характеристик товаров[/b] и их переноса со старого сайта на webasyst на новый на shop script 7.   На данный момент есть новый сайт в тестовом режиме (закрытый от индексации, на Shop ...

    HTMLWebasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать 4 доработки по дизайну сайта.

    Доброго времени суток! Нужен дизайнер для внесения правок в дизайн сайта. На данный момент есть готовый свёрстанный дизайн. Который нужно по ряду пунктов доработать. Ниже краткий список задач. [list=1][*][i]Сделать выпадающее окно для каталога (сквозное дерево категорий)[/i][*][i]Оформить SEO-теги ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен специалист по MODx Revolution для внесения доработок.

    Доброго времени суток!  Нужен опытный специалист по движку MODx Revolution. Для реализации 5 доработок. Ниже – кратко о каждой доработке. Подробнее – в прикрепленном файле.  1. Доработать адаптивную вресию  2. Оптимизировать скорость загрузки  3. Редирект URL-ов с символами в ...

    MODX
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос сайта на Shop Script.

    Доброго времени суток, друзья! Требуется опытный специалист по Shop Script. Нужно интегрировать на новый движок (Shop Script 7) дизайн и вёрстку,  а также перенести информацию со старого сайта на движке WebAsyst версии 287. Вводная информация... 1. Исходники ...

    Webasyst
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • 5 правок для сайта на webasyst.

    Доброго времени суток!  Требуется специалист для внесения 5-ти правок на сайт с движком Webaysyt. Сайт аксессуаров для мотоциклов le-parts.ru. В прикрепленном файле подробно расписаны задачи...  От вас хочу увидеть цену (можно по каждой позиции отдельно) и сроки! ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автоаксессуары AVS

    Компания занимается оптовой продажей аксессуаров для автомобилей. Интернет-магазин был сделан недавно - домен новый. Требуется продвижение сайта по основным торговым позициям, имеющимся в каталоге. Урл сайта - http://avs-auto.ru. За списком ключевиков обращаться в личку.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сувенирная продукция Promofabric

    Сайт московской компании, занимающейся производством сувенирной продукции. Домену, примерно, год. Какое-то время по сайту велись SEO-работы. Требуется контентная оптимизация, а также продвижение сайта в русском Яндекс и украинском Google. За списком ключевых слов и любыми ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Forestov
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Сувенирная продукция Promofabric
Профессиональный подход. Нареканий нет. Побольше таких клиентов...
Как и в случае с первым сайтом только положительные рекомендации: гибкая ценовая политика, вежливость, оперативность. Работа по двум сайтам началась практически в одно время, и также одновременно я увидел первые плоды работы: выходы в топ Яндекс и Google. Настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
Forestov
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$480
8 баллов
8 лет назад
Автоаксессуары AVS
Некоторые разногласия по ключевым словам. Но человек быстро понял ошибку. Работа выполнена.
Результатами продвижения доволен, уже в первую неделю работы смог по достоинству оценить профессионализм исполнителя. Порадовали открытость в общении и бесприкословное соблюдение оговоренных условий.
Ответный отзыв