Беляев Богдан ВитальевичДатарождения: 20.01.1984 г.Проживание: Полтавская область г. Кременчуг Цель: получение должностиинженера-электронщикаОбразование:2004-2007гг.Кременчугский Государственный Политехнический Университет Им. М.ОстроградскогоСпециальность: "Электромеханическиесистемы автоматизации и электропривод".Квалификация: инженер-электромеханик1999-2003гг.Высшее Профессиональное Училище №7Специальность: "Монтаж и обслуживаниеэлектрических машин и аппаратов".Квалификация: техник-электромеханикОпыт работы:2008 -наст. время ЧАО НТЦ «Информационные системы» Должность: инженер-электроники впроизводственном отделе .Обязанности: Поиск иустранение неисправностей в узлах систем управления ( ремонт и диагностика материнских

плат, настройка принтеров, ремонт импульсных блоков питания, разводка печатных

плат и их изготовление, проверка узлов и механизмов электронных компонентов. Установка

рабочих напряжений и токов. Заключительная проверка всех параметров. Поиск и устранение

неисправностей возникших в процессе проведения испытательных работ, устранение

заводских ошибок допущенных при монтаже печатной платы. Тестирование

программного обеспечения . Сборка и настройка системного блока, настройка BIOS

и ПО. 2007-2007ТОВ "Охранное агенство Мирт"Должность: специалист по охранным системами видеонаблюдении.Обязанности: Ремонт и обслуживание охранныхсистем, датчиков движения, инфракрасных датчиков, датчиков температуры,

видеокамер, видеорегистраторов.Монтаж иустановка сетей безопасности. Монтаж печатных плат.2003-2004ОАО "Кременчугский сталелитейный завод ".Должность: слесарь-электрик по ремонтуэлектро оборудования 5 разряда.Обязанности: Ремонт и обслуживаниеавтоматизированных линий , конвейеров. Ремонт гидравлических и пневматических

систем. Настройка систем управления на базе промышленных контролеров. Профессиональные навыки:Электромеханикаустройств и приборов технологического оборудования , электромонтаж ремонт и

обслуживание электрооборудование.Знаниесовременной электронной элементной базы. Знание языков программирования С++,

Ассемблера, Знание контроллеров Siemens Simatic S5, Siemens s7, PIC, ARM.Умениесамостоятельно разобраться в аналоговой и цифровой схемотехнике, рассчитать

режимы работы элементов и цепей, составить электрическую схему по монтажу

печатной платы. Опыт самостоятельных разработок схем и печатных плат согласно

PCAD2002, написания управляющих программ для микроконтроллеров PIC в среде

разработке MPLab, Flowcode, microC PRO. Проверка работоспособности в эмуляторе

Proteus v7.7. Опыт монтажа и отладки спроектированной схемы. Умение читать

принципиальные электрические , электронные, гидравлические и пневматические

схемы. Опыт работы с современными измерительными приборами и осциллографом.Компьютерная грамотность: Операционныесистемы: ( Windows XP,Windows 7 , Windows server , QNX ). Умениеработать с графическим редактором Photoshop на уроне пользователя.Текстовыередакторы: MSOffice, Open Office.Личные качества: Стремление к усовершенствованиюсвоих знаний , отзывчивость, коммуникабельность, желание изучать новые

технологии.Знаниеязыков русский, украинский, английский (базовый уровень чтение , разговор,

письмо).