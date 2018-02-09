Провожу консультирование по вопросам в области транспортного законодательства, таким как:
1. Правила дорожного движения
2. основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа;
3. основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Действия водителя в случае дорожно-транспортных происшествий и их анализ (разбор);
4. Безопасность дорожного движения
5. Защитное вождение
6. Перевозка опасных грузов
7. Перевозка крупногабаритных, тяжеловесных грузов
8. Регулярные перевозки пассажиров, заказные перевозки пассажиров и перевозки легковым такси
Проведение вебинаров или индивидуальная работа с каждым в формате видео-консультирования приветствуется.
Образование : Высшее (очное), (финансово-экономическое)
Дополнительноеобразование: Квалификационная подготовка поорганизации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении.Выдано свидетельство профессиональнойкомпетентности в качестве ответственного за выполнение международных
автомобильных перевозок. (Москва АСМАП 09.02.2018г.) «Профессиональная переподготовкаконсультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международныхавтомобильных перевозок»Выдано свидетельство консультанта повопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильныхперевозок (Москва 2017г.) Подготовка преподавателей побезопасности дорожного движения (ФАУ ОНМЦ Московская область п. Красково) Повышение квалификации по программе:«Преподаватели образовательных учреждений и организаций по проблемам дорожной
перевозки опасных грузов»(ФАУ ОНМЦ Московская область п. Красково)
Потенциальному заказчику по его требованию предоставлю подтверждающие документы своей компетенции в электронном виде.