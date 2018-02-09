консультантирование,обучение, автомобильный транспорт

Провожу консультирование по вопросам в области транспортного законодательства, таким как:

1. Правила дорожного движения

2. основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа;

3. основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Действия водителя в случае дорожно-транспортных происшествий и их анализ (разбор);

4. Безопасность дорожного движения

5. Защитное вождение

6. Перевозка опасных грузов

7. Перевозка крупногабаритных, тяжеловесных грузов

8. Регулярные перевозки пассажиров, заказные перевозки пассажиров и перевозки легковым такси

Проведение вебинаров или индивидуальная работа с каждым в формате видео-консультирования приветствуется.

Образование : Высшее (очное), (финансово-экономическое)

Дополнительноеобразование: Квалификационная подготовка поорганизации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении.Выдано свидетельство профессиональнойкомпетентности в качестве ответственного за выполнение международных

автомобильных перевозок. (Москва АСМАП 09.02.2018г.) «Профессиональная переподготовкаконсультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным

транспортом в области международныхавтомобильных перевозок»Выдано свидетельство консультанта повопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильныхперевозок (Москва 2017г.) Подготовка преподавателей побезопасности дорожного движения (ФАУ ОНМЦ Московская область п. Красково) Повышение квалификации по программе:«Преподаватели образовательных учреждений и организаций по проблемам дорожной

перевозки опасных грузов»(ФАУ ОНМЦ Московская область п. Красково)

Потенциальному заказчику по его требованию предоставлю подтверждающие документы своей компетенции в электронном виде.