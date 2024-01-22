bdvf

Виктор bdvf

 
51 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Сайт под ключ на CMS Joomla. Реклама Google Ads.

Ваш товар или услуга будет на первой странице в гугле. Контекстная реклама Google Ads.

  • Создание сайта

  • Создание лендинга

  • Контекстная реклама Google Ads

  • Администрирование сайта

  • Внесение правок на сайте

  • Установка и настройка шаблонов, модулей, плагинов и компонентов

  • Размещение контента

  • Создание контента

  • Заполнение карточек товара интернет магазинов на Joomla и Opencart

  • Обработка изображений в Photoshop

  • Перенос сайта на хостинг

Если вы не имеете представления какой нужен сайт, или где взять контент - пишите, я все знаю.

Портфолио

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
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