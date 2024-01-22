Сайт под ключ на CMS Joomla. Реклама Google Ads.

Ваш товар или услуга будет на первой странице в гугле. Контекстная реклама Google Ads.

Создание сайта

Создание лендинга

Контекстная реклама Google Ads

Администрирование сайта

Внесение правок на сайте

Установка и настройка шаблонов, модулей, плагинов и компонентов

Размещение контента

Создание контента

Заполнение карточек товара интернет магазинов на Joomla и Opencart

Обработка изображений в Photoshop

Перенос сайта на хостинг

Если вы не имеете представления какой нужен сайт, или где взять контент - пишите, я все знаю.