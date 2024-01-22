Сайт под ключ на CMS Joomla. Реклама Google Ads.
Ваш товар или услуга будет на первой странице в гугле. Контекстная реклама Google Ads.
Создание сайта
Создание лендинга
Контекстная реклама Google Ads
Администрирование сайта
Внесение правок на сайте
Установка и настройка шаблонов, модулей, плагинов и компонентов
Размещение контента
Создание контента
Заполнение карточек товара интернет магазинов на Joomla и Opencart
Обработка изображений в Photoshop
Перенос сайта на хостинг
Если вы не имеете представления какой нужен сайт, или где взять контент - пишите, я все знаю.
Портфолио
- Сайт сервиса по ремонту стиральных машиннет просмотров
Сайты «под ключ»
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