be_interior

Ваша индивидуальность начинается с Вашего дома.

Ваша индивидуальность начинается c Вашего дома.

Добрый день, наша команда занимается дизайном интерьера.

В пакет услуг входит: все необходимые чертежи для строительства,так же визуализации-они же рендеры интерьера всех комнат+ смета( спецификация всей мебели сантехники и прочего. )

Подробнее с процессом работы Вы можете ознакомиться на нашем сайте be.in.ua

Все это разрабатывается по срокам примерно месяц. 

Рекомендуем, так же собственное производство мебели и строительную команду с авторским надзором.

Будем рады помочь воплотить Вам Вашу мечту!