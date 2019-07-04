be_interior

Ваша индивидуальность начинается с Вашего дома.
Ваша индивидуальность начинается c Вашего дома.
Добрый день, наша команда занимается дизайном интерьера.
В пакет услуг входит: все необходимые чертежи для строительства,так же визуализации-они же рендеры интерьера всех комнат+ смета( спецификация всей мебели сантехники и прочего. )
Подробнее с процессом работы Вы можете ознакомиться на нашем сайте be.in.ua
Все это разрабатывается по срокам примерно месяц.
Рекомендуем, так же собственное производство мебели и строительную команду с авторским надзором.
Будем рады помочь воплотить Вам Вашу мечту!