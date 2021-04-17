be_like_master

Иван be_like_master

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественно и в срок. БЭМ, адаптивность, FlexBox, CSS3, HTML5, JavaScript.

Достигаю отличных результатов вместе с Вами!

О себе. Закончил интенсивы по веб-дизайну в HTML Academy,  где приобрёл все свои знания и навыки.

Навыки:

  • HTML5, CSS3, JavaScript.
  • Кроссбраузерность.
  • Фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • LESS/SCSS/Pug
  • Gulp
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
Главные принципы в работе:

  • точное выполнение ТЗ заказчика.
  • выполнение задания в согласованные сроки.
  • порядочность и аккуратность при работе с заданием
Гарантии.  В течение 30 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Почему я? Доступность. Всегда буду с Вами на связи.

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