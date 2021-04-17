be_like_master

Качественно и в срок. БЭМ, адаптивность, FlexBox, CSS3, HTML5, JavaScript.

Достигаю отличных результатов вместе с Вами!

О себе. Закончил интенсивы по веб-дизайну в HTML Academy, где приобрёл все свои знания и навыки.

Навыки:



HTML5, CSS3, JavaScript.

Кроссбраузерность.

Фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

LESS/SCSS/Pug

Gulp

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

точное выполнение ТЗ заказчика.

выполнение задания в согласованные сроки.

порядочность и аккуратность при работе с заданием

В течение 30 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Почему я? Доступность. Всегда буду с Вами на связи.

Мои контактные данные: