be_like_master

Качественно и в срок. БЭМ, адаптивность, FlexBox, CSS3, HTML5, JavaScript.
Достигаю отличных результатов вместе с Вами!
О себе. Закончил интенсивы по веб-дизайну в HTML Academy, где приобрёл все свои знания и навыки.
Навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript.
- Кроссбраузерность.
- Фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- LESS/SCSS/Pug
- Gulp
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- точное выполнение ТЗ заказчика.
- выполнение задания в согласованные сроки.
- порядочность и аккуратность при работе с заданием
Почему я? Доступность. Всегда буду с Вами на связи.
Мои контактные данные:
- ВКонтакте: https://vk.com/idjustgg
- Telegram: https://t.me/IvanTertyshnikov
- e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!