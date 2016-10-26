beardofheisenber

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УЧЕБА

1997-2007

ГОУ СОШ №26

Класс: Углубленного изучения математики и физики

2007-2012

Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный Технический Университет)

Факультет: АвтомобилиСпециальность: Прикладная математика

2013

Курсы повышения квалификации

Тема: Разработка проектов для пользователей мобильных устройств

РАБОТА

2009-2012

Институт общей физики российской академии наук

Отдел: Лазерных материалов и технологий

Должность: Техник-программист

2012-н.в.

ЗАО «Эрма Софт Менеджмент»

Отдел: Разработки программного обеспечения

Должность: Старший инженер-программист

2013-н.в.

Фрилансер

ДОСТИЖЕНИЯ

2010

Победитель конкурса молодых ученых

Тема: Energy transfer probe for characterization of luminescent photonic crystals morphology.

2012

Защита дипломной работы на отлично

Тема: Математическое моделирование в среде MatLab кинетик статического тушения доноров акцепторами в средах различной геометрии с использованием многоядерных процессоров