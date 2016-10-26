beardofheisenber

УЧЕБА
1997-2007
ГОУ СОШ №26
Класс: Углубленного изучения математики и физики
2007-2012
Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный Технический Университет)
Факультет: АвтомобилиСпециальность: Прикладная математика
2013
Курсы повышения квалификации
Тема: Разработка проектов для пользователей мобильных устройств
РАБОТА
2009-2012
Институт общей физики российской академии наук
Отдел: Лазерных материалов и технологий
Должность: Техник-программист
2012-н.в.
ЗАО «Эрма Софт Менеджмент»
Отдел: Разработки программного обеспечения
Должность: Старший инженер-программист
2013-н.в.
Фрилансер
ДОСТИЖЕНИЯ
2010
Победитель конкурса молодых ученых
Тема: Energy transfer probe for characterization of luminescent photonic crystals morphology.
2012
Защита дипломной работы на отлично
Тема: Математическое моделирование в среде MatLab кинетик статического тушения доноров акцепторами в средах различной геометрии с использованием многоядерных процессоров