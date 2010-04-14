3D моделирование. Иностранные языки.

Предлагаю помощь по 2-ум направлениям:

1. 3D моделирование, дизайн, визуализация: 3D MAX, Vray, Photoshop, CorelDraw

2. Иностранные языки: Русский, Украинский, Английский, Немецкий в совершенстве, Французский, Польский

причем, перевод семейным подрядом! Что это Вам дает:

мне 27 лет (обучение в зарубежном ВУЗе, постоянное общение с носителями языка,

иностранные языки с рождения)

матери 50 лет (Киевский Национальный Университет им. Т.Шевченко -

факультет романогерманской филологии, полиглот, филолог, писатель, опыт работы более 30 лет)

Так как имею свой бизнес в электронной коммерции, то постоянно нахожусь дома и имею время на выполнение работы любой сложности.