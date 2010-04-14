3D моделирование. Иностранные языки.
Предлагаю помощь по 2-ум направлениям:
1. 3D моделирование, дизайн, визуализация: 3D MAX, Vray, Photoshop, CorelDraw
2. Иностранные языки: Русский, Украинский, Английский, Немецкий в совершенстве, Французский, Польский
причем, перевод семейным подрядом! Что это Вам дает:
мне 27 лет (обучение в зарубежном ВУЗе, постоянное общение с носителями языка,
иностранные языки с рождения)
матери 50 лет (Киевский Национальный Университет им. Т.Шевченко -
факультет романогерманской филологии, полиглот, филолог, писатель, опыт работы более 30 лет)
Так как имею свой бизнес в электронной коммерции, то постоянно нахожусь дома и имею время на выполнение работы любой сложности.
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