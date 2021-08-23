Тимофей Кубышин beautify_studiobeautify_studio
Мы студия разработки и продвижения сайтов и приложений.
1. Занимаемся разработкой более 5 лет
Мы действительно знаем, как должен выглядеть сайт и социальные сети, которые приводят клиентов или обеспечивают хороший трафик.
2. Успешный опыт создания всех видов сайтов
Разработка интернет-проектов, рекламы и комплексного продвижения, позволил нашей команде специалистов найти идеальный баланс между качеством, скоростью работы и стоимостью.
3. Одновременно над проектом работают 3 человека
Для нас клиент — самое главное. Нам важно, чтобы его задачи были решены, и он остался доволен. Cпециалисты компании детально разбирают ситуацию каждого клиента.
4. Предлагаем нестандартные решения, идеи, инструменты
Мы выезжаем в другие города, проводим переговоры в удобное для заказчика время и месте. Мы готовы оказывать техническую поддержку независимо от времени суток.
5. Используем только самые новые технологии
За годы работы нами накоплен практический опыт по созданию эффективных интернет-проектов различной тематики и степени сложности.
6. Оптимальные цены на предоставляемые услуги
Несмотря на высокое качество результата работы, наша компания предлагает свои услуги по доступной цене. Благодаря этому за помощью к нам могут обратиться даже владельцы малого бизнеса.
• Разработка сайтов и приложений любой сложности
• Анализ и продвижение сайтов
• Гарантия на разработку
Мы постараемся максимально быстро ответить на вашу заявку. Мы обсудим все задачи, свяжитесь сегодня!
Более подробно у нас на сайте ▼
Номер телефона - 89776375687
Наши социальные сети:
• Телеграм - https://t.me/beautify_studio
• Инстаграм - https://www.instagram.com/beautify_studio.ru/
• Вконтакте - https://vk.com/beautify_studio
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