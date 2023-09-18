Вітаю

Вітаю тебе, читач цієї сторінки! Не знаю що саме ти жадаєш тут знайти тож розповім тобі про себе:

Мене звуть Костянтин, працюю в вебі з дореволюційного часу, здебільшого працював на постійних роботах, на фріланс ходжу між працевлаштуваннями та коли нудно, бо тут можна знайти щось цікаве та нове для себе. На попередніх місцях постійної роботи займався розробкою вебпанелей для керування сайтами та сервісами, дуже цікавий напрямок тож на майбутнє планую знайти щось подібне і надалі.

Люблю закрученні самописні проекти з мінімумом фреймворків. Іронію та гумор під час роботи.

Не люблю проекти написані за допомогою купи фреймворків та з застосуванням новітніх прогресивних моделей розробки написаних молодою стрімко розвиваючеюся індуською компанією. Надмірно серйозне ставлення до робочого процесу та людей менеджерів що своєю поведінкою більше схожі на роботів.

Веб розробка мені подобається, кілька разів намагався кинути цю прокляту богами справу, але кожен раз зривався та повертався назад, бо кодова скверна вже пустила свою отруту в душу. Колись на старості точно зроблю собі столярку і не підійду до компа.