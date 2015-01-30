Журналист, копирайтер, пресс-секретарь

Образование:

МГУ им. М.В. Ломоносова

Факультет журналистики

Кафедра периодической печати

В настоящее время аспирантка кафедры стилистики современного русского языка МГУ им. М.В. Ломоносова

Опыт работы:

Май 2010 — настоящее время МГСУ-МИСИ, Центр информации, рекламы и связей с общественностью

обозреватель в газете "Строительные кадры", сотрудник пресс-центра, помощник SMM менеджера

Должностные обязанности: сбор информационных материалов для газеты, проведение интервью, написание текстов разнообразной тематики в газету и на сайт организации, участие в проведении наиболее важных мероприятий, работа с прессой во время встреч Союза ректоров, работа с прессой во время визитов В.В. Путина, В.И. Матвиенко, организация и проведение интервью на русском и английском языках с ректорами университетов, профессорами, студентами, спортсменами, участницами конкурсов красоты. Создание контента для наполнения социальных сетей (ВКонтакте, Twitter, Instagram), отслеживание информации на вышеуказанных платформах, поддержание контактов с пользователями.

Достижения: победы на конкурсе "Фестос" в качестве автора лучшего студенческого издания в 2012 и 2013 году, благодарности за проведение мероприятий (Съезд союза ректоров, Фестиваль науки, День открытых дверей, День студента и пр.)

Июнь 2009 — Август 2009 Thomson Reuters

помощник продюсера

Должностные обязанности: организация и проведение интервью, организация съемок, помощь в аккредитации съемочных групп. Активное участие в съемке сюжета о выставке скульптора Энтони Гормли в Центре современной культуры "Гараж", участие в пресс-конференции с Энтони Гормли и Дарьей Жуковой. Организациея интервью и съемок сюжета со специалистом РАН, доктором исторических наук о фильме Анджея Вайды "Катынь".

Профессиональные навыки:

опытный пользователь ПК: MS Office — Word, Excel, Power Point. Навык работы с планшетным компьютером

умение оперативно находить информацию в Интернете

быстрое написание текстов любого жанра

умение находить общий язык с людьми любого возраста

опыт работы в команде

умение ориентироваться в различных социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, LiveJournal)

Знание иностранных языков:

английский (свободно)

французский (базовый)

Личные качества:

Грамотность, умение быстро находить информацию, написание текстов любых жанров, организация и проведение интервью, работа с прессой, ответственность, умение слушать, тактичность, коммуникабельность, уравновешенность, целеустремленность, пунктуальность, исполнительность

Прочее

2006 — 2007 — проходила обучение в Школе телевидения и радиовещания Останкино, прохождение курса тележурналистики, сценической речи

2007 — 2008 — участвовала в создании телепередачи «Такая работа» на канале Королев ТВ (г. Королев, московская область), писала и редактировала тексты, подводки; была одной из ведущих передачи

2008 — проходила стажировку в отделе новостей газеты «Московский комсомолец»

2013 — была приглашенным автором в интернет-журнале о кино Cinempire

Увлекаюсь искусством, кино и модной индустрией, разбираюсь их в жанрах и течениях, посещаю выставки, кинопремьеры и показы, осведомлена о светской жизни и персонажах столицы. Имею водительские права категории B.