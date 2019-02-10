Маркетинговое сопровождение бизнеса.
1. Маркетинговая стратегия
- Исследование и анализ Вашего бренда, клиентов и конкурентов
- Проработка, преимуществ, УТП, отстройка от конкурентов
- Создание стратегического плана развития
- Креативные тактики
- Медиапланирование
- Построение сценариев автоворонок
В итоге Вы получаете StrategyBook с подробным описанием действий.
2. Консультации по построению Личного бренда, создание стратегий Личного бренда, ведение проекта по построению Личного бренда.
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