Маркетинговое сопровождение бизнеса.

1. Маркетинговая стратегия

- Исследование и анализ Вашего бренда, клиентов и конкурентов

- Проработка, преимуществ, УТП, отстройка от конкурентов

- Создание стратегического плана развития

- Креативные тактики

- Медиапланирование

- Построение сценариев автоворонок

В итоге Вы получаете StrategyBook с подробным описанием действий.

2. Консультации по построению Личного бренда, создание стратегий Личного бренда, ведение проекта по построению Личного бренда.