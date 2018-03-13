becteriagive

Добавим ваш телеграм канал в 40 каталогов

Мы сделаем Ваш телеграм канал популярным!

1. Добавим Ваш Канал в 40 каталогов.

2. Вы получите ежедневный целевой трафик и живых подписчиков.

3. Честная работа. Сделаем все за вас.

Мы добавим ваш канал в популярные каталоги. Взамен вы получите целевой трафик и живых подписчиков. Также ваш канал будет проиндексирован Google, Яндекс и другими поисковыми системами.

Уже более 5 лет мы занимаемся продвижением web-сайтов, товаров и услуг с помощью социальных медиа-средств, к которым относятся: блоги; социальные сети; тематические Интернет-ресурсы.

Для выполнения заказа пришлите нам username или ссылку вашего канала, о чем ваш канал (краткое описание), 5 хештегов, укажите категорию канала.