becteriagive

Добавим ваш телеграм канал в 40 каталогов
Мы сделаем Ваш телеграм канал популярным!
1. Добавим Ваш Канал в 40 каталогов.
2. Вы получите ежедневный целевой трафик и живых подписчиков.
3. Честная работа. Сделаем все за вас.
Мы добавим ваш канал в популярные каталоги. Взамен вы получите целевой трафик и живых подписчиков. Также ваш канал будет проиндексирован Google, Яндекс и другими поисковыми системами.
Уже более 5 лет мы занимаемся продвижением web-сайтов, товаров и услуг с помощью социальных медиа-средств, к которым относятся: блоги; социальные сети; тематические Интернет-ресурсы.
Для выполнения заказа пришлите нам username или ссылку вашего канала, о чем ваш канал (краткое описание), 5 хештегов, укажите категорию канала.
Действие аккаунта приостановлено!