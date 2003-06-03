beefy_btz

Евгений beefy_btz

 
20 летУкраина/Мелитополь
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Мир электронной музыки. Видеомонтаж. Переводы.

-АУДИО: Все что связано с электронной музыкой (проще говоря: не живые инструменты, а их электронные аналоги, неотличимые от настоящих). Написание инструменталов, сведение, помощь с выше перечисленными пунктами и другое.

Понимание/чувство музыки.

Опыт - больше 5-ти лет в музыкальной сфере. Работа выполняется в кротчайшие сроки, качественно (приближенно к коммерческому звучанию).

-ВИДЕО: Базовое знание видеомонтажа.

Новенький на этой бирже фриланса, будьте первым кто получит качественное обслуживание.