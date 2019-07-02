"Чтобы дойти к цели, нужно прежде всего идти"

Профессиональные навыки:

HTML5, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, SASS, опыт работы с различными CMS. Владею Adobe Photoshop, Illustrator, свободно общаюсь на украинском, русском, польском и английском языках.

Опыт работы:

Несколько лет опыта разработки сайтов, многолетний опыт работы с Photoshop и Illustrator (коммерчески и для самого себя), также часто работал на различных биржах с базами данных, рерайтил, копирайтил текста, занимался smm-продвижением продуктов и услуг, seo-продвижением сайтов в google и yandex. Специализируюсь на верстке и дизайне.

Личные качества:

Всегда ответственен к поставленным мне задачам. Очень дорожу своей репутацией, поэтому всегда выполняю заказы качественно и в заданный срок. Не боюсь задавать вопросы и люблю общаться с людьми, тем самым легко нахожу общий язык с заказчиком или работодателем. 7 дней в неделю онлайн и всегда на связи.