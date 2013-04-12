Доброго времени суток. Мне нужен модуль чтения манги онлайн наподобие с AnimeWay для сайта на DLE. Что касается перелистывания страниц то система нужна снова же как аналогично сайту animeway.ru. Если взять за пример ту ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Мне нужен модуль чтения манги онлайн наподобие с AnimeWay для сайта на DLE. Что касается перелистывания страниц то система нужна снова же как аналогично сайту animeway.ru. Если взять за пример ту ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Создание сайта для чтения Манги Онлайн и просмотра аниме онлайн. Структура, функционал (разделы, комментарии, оценки) и чтение должно выглядеть как аналог animan.kiev.ua Файлы манги будут размещаться на другом хостинге (каждая глава в отдельной ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Создание сайта для чтения Манги Онлайн и просмотра аниме онлайн. Структура, функционал (разделы, комментарии, оценки) и чтение должно выглядеть как аналог animan.kiev.ua Файлы манги будут размещаться на другом хостинге. Видео файлы ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть база данных от сайта с самописным движком, её надо интегрировать-конвертировать для сайта с движком dle 9.8. Указывайте сроки, стоимость и контакты.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Сайт под ключ. Онлайн читалка мангиСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт12 лет назад