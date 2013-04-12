beelzebub

Алексей beelzebub

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Модуль галереи под dle

    Доброго времени суток. Мне нужен модуль чтения манги онлайн наподобие с AnimeWay для сайта на DLE. Что касается перелистывания страниц то система нужна снова же как аналогично сайту animeway.ru. Если взять за пример ту ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен модуль чтения манги

    Доброго времени суток. Мне нужен модуль чтения манги онлайн наподобие с AnimeWay для сайта на DLE. Что касается перелистывания страниц то система нужна снова же как аналогично сайту animeway.ru. Если взять за пример ту ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт для чтения

    $250

    Создание сайта для чтения Манги Онлайн и просмотра аниме онлайн. Структура, функционал (разделы, комментарии, оценки) и чтение должно выглядеть как аналог animan.kiev.ua Файлы манги будут размещаться на другом хостинге (каждая глава в отдельной ...

    DLE
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт для чтения Манги Онлайн

    $100

    Создание сайта для чтения Манги Онлайн и просмотра аниме онлайн. Структура, функционал (разделы, комментарии, оценки) и чтение должно выглядеть как аналог animan.kiev.ua Файлы манги будут размещаться на другом хостинге. Видео файлы ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад