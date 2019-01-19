Необходимо в разработанной стилистике создать серию SKU для велозапчастей. Все запчасти упаковываются в несколько видов: от блистера, до наклейки. ссылка на подробное ТЗ [url=https://brenda.ru/tz-velo-rush]brenda.ru/tz-velo-rush[/url] Пожалуйста внимательно прочитайте требования к кандидатам ======Изображение======= ваших работ ходить в портфолио не буду, нет времени ======опыт========= меньше ...