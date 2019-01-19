beeoro

Евгений Бардин beeoro

 
45 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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  • Дизайн упаковки для нового «зеленого» бренда

    $242

    Требуется разработать дизайн этикетки мешка для мусора. Это не редизайн и не ребрендинг. Техническое задание доступно по ссылке. [url=https://brenda.ru/tpost/n9azm0a874-dizain-upakovki-meshka-dlya-musora]brenda.ru/tpost/n9azm0a87...[/url] Инфо: Старый дизайн этикетки не просто устарел. Дизайн несовременный, неактуальный, перегружен деталями, типографика содержит большое количество шрифтов. Новый дизайн этикетки ...

    Дизайн упаковкиДизайн этикетки
    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать видеообзор онлайн-курсу по графическому дизайну

    Онлайн-курс по по графическому дизайну [url=https://school.brenda.ru/]school.brenda.ru/[/url] Кандидатам готов предоставить для ознакомления либо полный курс, либо несколько блоков. Всего 6 тем для обзора 1. Что такое дизайн (проблемы дизайнера, метод дизайнера) 2. Элементы дизайна (точки, линии и плоскости) 3. Принципы дизайна (законы восприятия ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн 8 SKU в созданном стиле

    $345

    Необходимо в разработанной стилистике создать серию SKU для велозапчастей. Все запчасти упаковываются в несколько видов: от блистера, до наклейки. ссылка на подробное ТЗ [url=https://brenda.ru/tz-velo-rush]brenda.ru/tz-velo-rush[/url] Пожалуйста внимательно прочитайте требования к кандидатам ======Изображение======= ваших работ ходить в портфолио не буду, нет времени ======опыт========= меньше ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн лендинга для горных велосипедов

    $550

    Дизайн мини-сайта для серии горных велосипедов.  В дальнейшем будет 4 лендинга. сейчас делаем 1 Подробнее о сериях ниже в ТЗ [url=https://brenda.ru/tz-velo-lending]brenda.ru/tz-velo-lending[/url] критерии отбора исполнителя Пожалуйста внимательно прочитайте требования к кандидатам ======Изображение======= ваших работ ходить в портфолио не буду, нет времени ======опыт========= меньше 3 лет ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка печатной версии руководства по фирменному стилю

    [b]Разделы руководства по фирменному стилю (брендбука) [/b] [list][*]Общее описание бренда[*]Фирменный стиль[*]Деловая документация[*]Сувенирная продукция[*]Промо материалы[*]Внешний вид сотрудников[*]Дизайн упаковки[*]Оформление точек продаж[*]Оборудование для мест продаж POSm[*]Интерьеры магазинов (концептуально)[*]Наружная реклама[*]Реклама в СМИ[*]Верстка брендбука[/list]Ссылка на [u]идеальные[/u] [b][url=http://brenda.ru/brendbuk]примеры брендбуков[/url]﻿[/b] [url=http://brenda.ru/zhivoy_chleb-brandbook]Брендбук для магазинов[/url]﻿ Живой Хлеб, [url=http://brenda.ru/bonape-identity]руководство по фирменному ...

    БрендбукДизайн упаковки
    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка брендбука

    Необходимо разработать брендбук. Основные разделы: [list=1][*]стратегия бренда [*]визуальная стратегия [*]индивидуальность бренда [/list]Руководство по фирменному стилю (гайдлайн) [list=1][*]логотип [*]константы [*]типографика [*]иконографика [*]фотостиль [/list]прикладываю образец того, как должно выглядеть ссылка на брендбук [url=http://brenda.ru/shablon-identity-niz]Новосибирский инструментальный завод[/url]﻿, [url=http://brenda.ru/shablon-identity-sibyt]Сибит[/url]﻿ Это идеальный вариант того, как я вижу. [b]Пожалуйста, прикладывайте ваши лучшие примеры брендбука. ...

    Брендбук
    Фирменный стиль17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад