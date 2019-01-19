предоставлю текст и картинки. Блоги мои) пример статьи https://dva-klika.ru/8-tips-create-logo
- $15Наполнение сайтов19 заявокЗакрытгод назад
- $242
Требуется разработать дизайн этикетки мешка для мусора. Это не редизайн и не ребрендинг. Техническое задание доступно по ссылке. [url=https://brenda.ru/tpost/n9azm0a874-dizain-upakovki-meshka-dlya-musora]brenda.ru/tpost/n9azm0a87...[/url] Инфо: Старый дизайн этикетки не просто устарел. Дизайн несовременный, неактуальный, перегружен деталями, типографика содержит большое количество шрифтов. Новый дизайн этикетки ...Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт3 года назад
Онлайн-курс по по графическому дизайну [url=https://school.brenda.ru/]school.brenda.ru/[/url] Кандидатам готов предоставить для ознакомления либо полный курс, либо несколько блоков. Всего 6 тем для обзора 1. Что такое дизайн (проблемы дизайнера, метод дизайнера) 2. Элементы дизайна (точки, линии и плоскости) 3. Принципы дизайна (законы восприятия ...Презентации5 заявокЗакрыт4 года назад
- $345
Необходимо в разработанной стилистике создать серию SKU для велозапчастей. Все запчасти упаковываются в несколько видов: от блистера, до наклейки. ссылка на подробное ТЗ [url=https://brenda.ru/tz-velo-rush]brenda.ru/tz-velo-rush[/url] Пожалуйста внимательно прочитайте требования к кандидатам ======Изображение======= ваших работ ходить в портфолио не буду, нет времени ======опыт========= меньше ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт4 года назад
- $550
Дизайн мини-сайта для серии горных велосипедов. В дальнейшем будет 4 лендинга. сейчас делаем 1 Подробнее о сериях ниже в ТЗ [url=https://brenda.ru/tz-velo-lending]brenda.ru/tz-velo-lending[/url] критерии отбора исполнителя Пожалуйста внимательно прочитайте требования к кандидатам ======Изображение======= ваших работ ходить в портфолио не буду, нет времени ======опыт========= меньше 3 лет ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт4 года назад
[b]Разделы руководства по фирменному стилю (брендбука) [/b] [list][*]Общее описание бренда[*]Фирменный стиль[*]Деловая документация[*]Сувенирная продукция[*]Промо материалы[*]Внешний вид сотрудников[*]Дизайн упаковки[*]Оформление точек продаж[*]Оборудование для мест продаж POSm[*]Интерьеры магазинов (концептуально)[*]Наружная реклама[*]Реклама в СМИ[*]Верстка брендбука[/list]Ссылка на [u]идеальные[/u] [b][url=http://brenda.ru/brendbuk]примеры брендбуков[/url][/b] [url=http://brenda.ru/zhivoy_chleb-brandbook]Брендбук для магазинов[/url] Живой Хлеб, [url=http://brenda.ru/bonape-identity]руководство по фирменному ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать брендбук. Основные разделы: [list=1][*]стратегия бренда [*]визуальная стратегия [*]индивидуальность бренда [/list]Руководство по фирменному стилю (гайдлайн) [list=1][*]логотип [*]константы [*]типографика [*]иконографика [*]фотостиль [/list]прикладываю образец того, как должно выглядеть ссылка на брендбук [url=http://brenda.ru/shablon-identity-niz]Новосибирский инструментальный завод[/url], [url=http://brenda.ru/shablon-identity-sibyt]Сибит[/url] Это идеальный вариант того, как я вижу. [b]Пожалуйста, прикладывайте ваши лучшие примеры брендбука. ...Фирменный стиль17 заявокЗакрыт5 лет назад