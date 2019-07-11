beerkeg

Роман Арсеньев beerkeg

 
39 летРоссия/Ярославль
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Abasheff
Фёдор 
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
4 года назад
Акционный постер
Всё быстро, чётко и понятно. Так можно охарактеризовать сотрудничество с Романом. Приятное общение, с оплатой задержек не было. Спасибо за заказ ;)
Все ок
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Изготовление этикетки
Все отлично)
Все норм
Ответный отзыв