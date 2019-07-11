Требуется небольшой сайт-визитка пивной компании. На сайте будет несколько тематических разделов, контакты и новостная лента.
Сайты «под ключ»47 заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется небольшой сайт-визитка пивной компании. На сайте будет несколько тематических разделов, контакты и новостная лента.
Создать рекламный постер. Суть акции: при покупке 2 пива, третье бесплатно. 1+1=3. Пиво "Чешское белое". Пиво разливное. Примерные работы во вложении
Есть 5 этикеток для лимонада, сделанные в одном стиле. Необходимо сделать еще одну с сортом Крем-сода.