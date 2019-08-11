"Ловко, качественно и со вкусом" как бы банально это не звучало

Привет дорогой заказчик или только интересующийся. Меня зовут Настя, и я уже 3 года занимаюсь профессиональной работой на бирже фриланса. Начиналось это с обычной подработки, сейчас это обрело более крупную значимость. За моей спиной создание иллюстраций для детских книг, создание логотипа, всего лендинга и стилистики бренда. Создала около 20 разных дизайнов для футболок, и оставила после этого очень довольных заказчиков. Более убедительным быть уже некуда, так что я с нетерпением жду момента нашего сотрудничества 