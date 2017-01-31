began92

Анастасия began92

 
31 годУкраина/Николаев
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Образование:

- оконченное высшее, ННУ им. В.О.Сухомлинского, филология и журналистика

Опыт работы:

- 2010, "Евросеть", Продавец-консультант

- 2011, "Киевстар", оператор технической поддержки

- 2012, "Приватбанк", кредитный эксперт(бытовая техника)

- 2013, "Быстрозайм", кредитный эксперт

- 2014-2015, Гостиница "Никотель", администратор

- 2015, менеджер по продажам рекламы

- 2016, оператор колл-центра

- 2016 - по сей день, руководитель отдела скриптологов (написание текстов)

Языки:

- русский (отличный)

- украинский (отличный)

- английский (средний)

Навыки:

- о/р на руководящих должностях

- опытный пользователь ПК: знание Word, Excel, The Bat, Outlook Express

- базовая документация

- опыт работы с людьми

- опыт в продажах (холодных, горячих)

Личные качества:

- коммуникабельная

- стрессоустойчивая

- умение работать в команде

- ответственность

Интересы:

- музыка

- танцы

- настольный тенис

- бизнес литература

- психология

Контакты:

моб.: +38 (063) 834 - 50 - 21

E-mail: [email protected]