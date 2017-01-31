Образование:
- оконченное высшее, ННУ им. В.О.Сухомлинского, филология и журналистика
Опыт работы:
- 2010, "Евросеть", Продавец-консультант
- 2011, "Киевстар", оператор технической поддержки
- 2012, "Приватбанк", кредитный эксперт(бытовая техника)
- 2013, "Быстрозайм", кредитный эксперт
- 2014-2015, Гостиница "Никотель", администратор
- 2015, менеджер по продажам рекламы
- 2016, оператор колл-центра
- 2016 - по сей день, руководитель отдела скриптологов (написание текстов)
Языки:
- русский (отличный)
- украинский (отличный)
- английский (средний)
Навыки:
- о/р на руководящих должностях
- опытный пользователь ПК: знание Word, Excel, The Bat, Outlook Express
- базовая документация
- опыт работы с людьми
- опыт в продажах (холодных, горячих)
Личные качества:
- коммуникабельная
- стрессоустойчивая
- умение работать в команде
- ответственность
Интересы:
- музыка
- танцы
- настольный тенис
- бизнес литература
- психология
Контакты:
моб.: +38 (063) 834 - 50 - 21
E-mail: [email protected]